https://ria.ru/20240908/balalayka-1971347414.html

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу - РИА Новости, 08.09.2024

Сестра милосердия рассказала, как балалайка помогла курскому беженцу

Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости, как балалайка... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T05:48

2024-09-08T05:48

2024-09-08T05:48

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общество

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КУРСК, 8 сен - РИА Новости. Сотрудница Синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, сестра милосердия Ирина Худякова рассказала РИА Новости, как балалайка помогла беженцу из курского приграничного села воспрять духом и встать с постели. Синодальный отдел по благотворительности и Курская епархия по благословению Святейшего Патриарха Кирилла организовывают поддержку пострадавших от обстрелов в Курской области. Развернуты церковные пункты временного размещения (ПВР). По словам Худяковой, в одном из ПВР разместилась семья: престарелые родители и их взрослый тяжелобольной сын, который когда-то работал учителем музыки. "Однажды, когда я пришла покормить его, он меня спрашивает: а у вас нет балалайки? Конечно, нет. Поспрашивали по чатам, не нашли. Кому сейчас до музыкальных инструментов? Но в голове засело. Зашла на "Авито", нашла объявления о продаже балалайки в Курске, недорого. На звонок ответил только один. Доехала до продавца, а инструмент с двумя струнами, третья отсутствует. Как играть на таком?", - рассказывает сестра милосердия. По ее словам, купить струну удалось, а натянуть - нет, в магазине не было нужных специалистов. Пришлось ехать в другой, но и там продавец отказался, испугавшись порвать. Неожиданно в магазин вошел мужчина, который оказался музыкантом - он опоздал на поезд и решил скоротать время до следующего, рассматривая гитары. Он и помог со струной, сделал всё профессионально. "Утром я привезла балалайку в ПВР. Мой подопечный спал, хотя было уже время завтрака. Пришлось будить, он открыл глаза и сразу не понял, что перед ним инструмент, который он так ждал, подумал, что это сон. Потом взял в руки балалайку и стал перебирать струны, вспоминать. Люди вокруг начали просить его сыграть разные песни, все улыбались", - вспоминает Худякова. "Важно быть внимательным к каждому человеку, который встречается. Бывает, что ему нужно совсем немного для того, чтобы воспрять духом и иметь силы жить дальше", - добавила она. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 6 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240908/pvr-1971344695.html

https://ria.ru/20240908/zabota-1971342739.html

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россия, курская область, курск, владимир путин, патриарх кирилл (владимир гундяев), валерий герасимов, общество