С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК
Памфилова: с 5 сентября отбиты около 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВидеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"С начала работы информационного центра 5 сентября по сей момент средствами защиты заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч опасных воздействий, которые направлены на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - воздействия высокого уровня критичности", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.