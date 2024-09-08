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С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК

С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК - РИА Новости, 08.09.2024

С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК

Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T10:49

2024-09-08T10:49

2024-09-08T11:00

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."С начала работы информационного центра 5 сентября по сей момент средствами защиты заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч опасных воздействий, которые направлены на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - воздействия высокого уровня критичности", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.

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Варвара Скокшина

происшествия, выборы в россии — 2024, россия, цик рф, элла памфилова