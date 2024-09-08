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С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК - РИА Новости, 08.09.2024
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10:49 08.09.2024 (обновлено: 11:00 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/ataki-1971372312.html
С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК
С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК - РИА Новости, 08.09.2024
С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК
Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:49
2024-09-08T11:00
происшествия
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цик рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."С начала работы информационного центра 5 сентября по сей момент средствами защиты заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч опасных воздействий, которые направлены на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - воздействия высокого уровня критичности", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
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происшествия, выборы в россии — 2024, россия, цик рф, элла памфилова
Происшествия, Выборы в России — 2024, Россия, ЦИК РФ, Элла Памфилова
С 5 сентября заблокированы около 150 тысяч атак на порталы ЦИК

Памфилова: с 5 сентября отбиты около 150 тысяч атак на интернет-порталы ЦИК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВидеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Средствами защиты с 5 сентября заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч атак на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - высокого уровня, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"С начала работы информационного центра 5 сентября по сей момент средствами защиты заблокировано порядка ста пятидесяти тысяч опасных воздействий, которые направлены на интернет-порталы ЦИК, из них около трех тысяч - воздействия высокого уровня критичности", - сказала Памфилова на брифинге о ходе выборов в Единый день голосования.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября пройдет около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте пройдут прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов будут избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования будут избираться два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоятся довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах пройдут выборы в заксобрания.
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
На выборах в Крыму проголосовали уже более 33 процентов избирателей
08:53
 
ПроисшествияВыборы в России — 2024РоссияЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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