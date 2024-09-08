https://ria.ru/20240908/armeniya-1971364288.html
В Армении откроют два центра Русского дома
В Армении откроют два центра Русского дома - РИА Новости, 08.09.2024
В Армении откроют два центра Русского дома
Два новых центра Русского дома (представительства Россотрудничества), предлагающие бесплатные курсы русского языка, откроются с октября в Тавушской области... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T09:56
2024-09-08T09:56
2024-09-08T09:56
в мире
армения
александр пушкин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
снг
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ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Два новых центра Русского дома (представительства Россотрудничества), предлагающие бесплатные курсы русского языка, откроются с октября в Тавушской области Армении, сообщает пресс-служба представительства. "С октября в Дилижане и Иджеване начнут работу Центры дополнительного образования (ЦДО) представительства Россотрудничества в Армении, предлагающие бесплатные курсы русского языка", - заявили в пресс-службе агентству Sputnik Армения. Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов отметил, что деятельность центров востребована. "Например, раньше мы проводили конкурс "Лучший русист" Армении, в нем участвовали только регионы страны. В этом году у нас много заявок от учителей столицы, кроме того мы впервые ввели номинацию "лучший предметник" для учителей, преподающих различные предметы на русском языке", - сказал Фефилов. Кроме открытия новых ЦДО, осенью, при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, планируется ряд мероприятий, среди которых выставка российских вузов, международный форум учителей русского языка и литературы из стран СНГ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также проведение курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из Сюникской области с участием ведущих специалистов русской филологии. Первый Центр дополнительного образования представительства Россотрудничества был открыт в феврале 2024 года в селе Кармиргюх Гегаркуникской области, где обучение прошли 85 школьников.
https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html
https://ria.ru/20240822/sovet-1967898417.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг
В мире, Армения, Александр Пушкин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), СНГ
В Армении откроют два центра Русского дома
В Армении откроют два центра Русского дома с бесплатными курсами русского языка