https://ria.ru/20240908/armeniya-1971364288.html

В Армении откроют два центра Русского дома

В Армении откроют два центра Русского дома - РИА Новости, 08.09.2024

В Армении откроют два центра Русского дома

Два новых центра Русского дома (представительства Россотрудничества), предлагающие бесплатные курсы русского языка, откроются с октября в Тавушской области... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T09:56

2024-09-08T09:56

2024-09-08T09:56

в мире

армения

александр пушкин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

снг

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ЕРЕВАН, 8 сен - РИА Новости. Два новых центра Русского дома (представительства Россотрудничества), предлагающие бесплатные курсы русского языка, откроются с октября в Тавушской области Армении, сообщает пресс-служба представительства. "С октября в Дилижане и Иджеване начнут работу Центры дополнительного образования (ЦДО) представительства Россотрудничества в Армении, предлагающие бесплатные курсы русского языка", - заявили в пресс-службе агентству Sputnik Армения. Руководитель Русского дома в Армении Вадим Фефилов отметил, что деятельность центров востребована. "Например, раньше мы проводили конкурс "Лучший русист" Армении, в нем участвовали только регионы страны. В этом году у нас много заявок от учителей столицы, кроме того мы впервые ввели номинацию "лучший предметник" для учителей, преподающих различные предметы на русском языке", - сказал Фефилов. Кроме открытия новых ЦДО, осенью, при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении, планируется ряд мероприятий, среди которых выставка российских вузов, международный форум учителей русского языка и литературы из стран СНГ, посвященный 225-летию со дня рождения Александра Пушкина, а также проведение курсов повышения квалификации для преподавателей русского языка и литературы из Сюникской области с участием ведущих специалистов русской филологии. Первый Центр дополнительного образования представительства Россотрудничества был открыт в феврале 2024 года в селе Кармиргюх Гегаркуникской области, где обучение прошли 85 школьников.

https://ria.ru/20240903/putin-1970199674.html

https://ria.ru/20240822/sovet-1967898417.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

в мире, армения, александр пушкин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), снг