https://ria.ru/20240908/altay-1971421808.html

Явка на выборах в Республике Алтай превысила 43 процента

Явка на выборах в Республике Алтай превысила 43 процента - РИА Новости, 08.09.2024

Явка на выборах в Республике Алтай превысила 43 процента

Явка на выборах главы Республики Алтай за 2 часа до закрытия участков составила 43,7%, сообщили в региональном правительстве. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:24

2024-09-08T15:24

2024-09-08T16:29

политика

республика алтай

александр кириллов ("алекс лесли")

андрей турчак

лдпр

единая россия

выборы в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Республики Алтай за 2 часа до закрытия участков составила 43,7%, сообщили в региональном правительстве. "На 18.00 (14.00 мск - ред) 8 сентября в Республике Алтай приняли участие в голосовании 71455 человек. Это 43,7% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении. В 2019 году голосование на выборах главы региона подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно- Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, республика алтай, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, лдпр, единая россия, выборы в россии — 2024