Явка на выборах в Республике Алтай превысила 43 процента
Явка на выборах главы Республике Алтай к 18:00 составила 43,7 процента
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024
БАРНАУЛ, 8 сен – РИА Новости. Явка на выборах главы Республики Алтай за 2 часа до закрытия участков составила 43,7%, сообщили в региональном правительстве.
"На 18.00 (14.00 мск - ред) 8 сентября в Республике Алтай приняли участие в голосовании 71455 человек. Это 43,7% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.
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В 2019 году голосование на выборах главы региона подходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%.
В пятницу в регионе стартовало трехдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно- Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
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