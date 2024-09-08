Рейтинг@Mail.ru
Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:47 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/alaudinov-1971414779.html
Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС
Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС - РИА Новости, 08.09.2024
Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС
Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств,... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T14:47
2024-09-08T14:47
специальная военная операция на украине
россия
европа
курская область
апты алаудинов
рафаэль гросси
владимир путин
курская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699542_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_5bda1b83211feb790287598e4bd775cc.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Европа, которая находится непосредственно с нами рядом, - она идет на поводу у Америки. Вот сегодня, идет заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это", - сказал он на видео опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что ему непонятно, зачем Европа поддалась глобалистским идеям США и делает всевозможное для ядерной катастрофы. "Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?" - подчеркнул он. Как ранее заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах. Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил Гросси, что Россия ждет от секретариата МАГАТЭ адекватной реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html
https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html
россия
европа
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968699542_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_834ca3b553de15bd4c947859502f7553.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, курская область, апты алаудинов, рафаэль гросси, владимир путин, курская аэс, магатэ, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Россия, Европа, Курская область, Апты Алаудинов, Рафаэль Гросси, Владимир Путин, Курская АЭС, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС

Алаудинов: в Европе должны понимать, что катастрофа на Курской АЭС коснется и их

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Курская атомная электростанция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
«
"Европа, которая находится непосредственно с нами рядом, - она идет на поводу у Америки. Вот сегодня, идет заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это", - сказал он на видео опубликованном в его Telegram-канале.
Уничтожение бронетехники ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
Алаудинов рассказал о планах ВСУ захватить АЭС в Курчатове
14 августа, 10:59
Алаудинов добавил, что ему непонятно, зачем Европа поддалась глобалистским идеям США и делает всевозможное для ядерной катастрофы. "Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?" - подчеркнул он.
Как ранее заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил Гросси, что Россия ждет от секретариата МАГАТЭ адекватной реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Курская атомная электростанция в Курчатове - РИА Новости, 1920, 17.08.2024
Минобороны пообещало жесткий ответ в случае удара Киева по Курской АЭС
17 августа, 13:43
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Курская атомная электростанция
27 августа, 11:13
Инфографика
Курская атомная электростанцияПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЕвропаКурская областьАпты АлаудиновРафаэль ГроссиВладимир ПутинКурская АЭСМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала