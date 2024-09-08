https://ria.ru/20240908/alaudinov-1971414779.html

Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС

Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС - РИА Новости, 08.09.2024

Алаудинов напомнил, чем может закончиться катастрофа на Курской АЭС

Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств,... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T14:47

2024-09-08T14:47

2024-09-08T14:47

специальная военная операция на украине

россия

европа

курская область

апты алаудинов

рафаэль гросси

владимир путин

курская аэс

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Европа, которую США "тащат к третьей мировой войне", должна понять, что возможная катастрофа на Курской АЭС в первую очередь коснется европейских государств, заявил командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Европа, которая находится непосредственно с нами рядом, - она идет на поводу у Америки. Вот сегодня, идет заигрывание с атомной станцией, которая находится на территории России в Курской области. Если Америка пытается за счет того, что будет бить по атомной станции, которая находится в Курчатове, играть в какие-то игры и заигрывать с Россией, то Европа должна понимать, что если произойдет любая катастрофа на этой станции, то эта катастрофа в первую очередь коснется европейских государств. Вы будете вовлечены в это", - сказал он на видео опубликованном в его Telegram-канале. Алаудинов добавил, что ему непонятно, зачем Европа поддалась глобалистским идеям США и делает всевозможное для ядерной катастрофы. "Неужели, вы не понимаете, что вас тащат к третьей мировой войне, в которой будет задействовано все, что у вас есть?" - подчеркнул он. Как ранее заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, атака на градирню Запорожской АЭС и тревожная ситуация на Курской АЭС дают понять, что нельзя ослаблять внимание к вопросу обеспечения ядерной безопасности на этих объектах. Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил Гросси, что Россия ждет от секретариата МАГАТЭ адекватной реакции на атаки киевского режима на Запорожскую АЭС. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240814/vsu-1966106393.html

https://ria.ru/20240817/minoborony-1966762148.html

россия

европа

курская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, европа, курская область, апты алаудинов, рафаэль гросси, владимир путин, курская аэс, магатэ, запорожская аэс