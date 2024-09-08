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Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:37 08.09.2024 (обновлено: 02:52 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/akhmat-1971341091.html
Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024
Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области
Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T02:37
2024-09-08T02:52
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
брянская область
апты алаудинов
владимир путин
валерий герасимов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "За день &lt;...&gt; подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили &lt;...&gt; один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram. Алаудинов добавил, что части спецназа "Ахмат" ликвидировали достаточно много солдат ВСУ за сутки на курском направлении.Подразделения украинской армии перешли шестого августа в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военных и 84 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html
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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Брянская область, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

Алаудинов: "Ахмат" уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"За день <...> подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили <...> один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.
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Алаудинов добавил, что части спецназа "Ахмат" ликвидировали достаточно много солдат ВСУ за сутки на курском направлении.
Подразделения украинской армии перешли шестого августа в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военных и 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьБрянская областьАпты АлаудиновВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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