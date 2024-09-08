Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области
Алаудинов: "Ахмат" уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области
Военнослужащий группы Аида спецназа "Ахмат" в Курской области. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
"За день <...> подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили <...> один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram.
Алаудинов добавил, что части спецназа "Ахмат" ликвидировали достаточно много солдат ВСУ за сутки на курском направлении.
Подразделения украинской армии перешли шестого августа в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военных и 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.