https://ria.ru/20240908/akhmat-1971341091.html

Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.09.2024

Спецназ "Ахмат" уничтожил шесть единиц техники ВСУ в Курской области

Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T02:37

2024-09-08T02:37

2024-09-08T02:52

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

курская область

брянская область

апты алаудинов

владимир путин

валерий герасимов

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Спецназ "Ахмат" за сутки уничтожил шесть единиц военной техники ВСУ в Курской области, заявил командир подразделения, замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов. "За день <...> подразделения, которые работают на нашем направлении, в общей сложности уничтожили <...> один ББМ (боевая бронированная машина. — Прим. ред.), три пикапа, один микроавтобус с противником, три пикапа тоже были с противником. Уничтожили также одно артиллерийское орудие", — сказал он на видео, опубликованном в Telegram. Алаудинов добавил, что части спецназа "Ахмат" ликвидировали достаточно много солдат ВСУ за сутки на курском направлении.Подразделения украинской армии перешли шестого августа в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военных и 84 танка. Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240908/poterya-1971339166.html

https://ria.ru/20240907/dnr-1971334599.html

россия

курская область

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безопасность, россия, курская область, брянская область, апты алаудинов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины