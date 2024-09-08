https://ria.ru/20240908/agitatsiya-1971436210.html

В Госдуме предложили запретить использование ИИ в предвыборной агитации

В Госдуме предложили запретить использование ИИ в предвыборной агитации - РИА Новости, 08.09.2024

В Госдуме предложили запретить использование ИИ в предвыборной агитации

Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил подумать над запретом использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T16:44

2024-09-08T16:44

2024-09-08T16:44

технологии

антон горелкин

госдума рф

цик рф

политика

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин предложил подумать над запретом использования искусственного интеллекта в предвыборной агитации. "Законодателям нужно подумать над тем, чтобы именно выборная среда, где достаточно велик риск разнообразных манипулятивных технологий, может быть стала средой, где мы полностью запретим использование технологии искусственного интеллекта в предвыборной агитации. Возможно нам стоит подумать над таким запретом", - сказал он в Информцентре ЦИК РФ. Депутат считает, что нужно прописать в законодательстве понятие и разновидности дипфейков. "Необходимо снабдить контролирующие органы инструментарием выявления дипфейков. Такие программы уже существуют", - заключил депутат. Также Горелкин рассказал, что зафиксирован тренд на снижение количества распространения фейков. "Это уже третий год, эти цифры продолжают снижаться... именно с появлением законодательного антифейкового контура", - заключил он.

https://ria.ru/20240625/smi-1955265997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, антон горелкин, госдума рф, цик рф, политика, выборы в россии — 2024