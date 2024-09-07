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Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.09.2024
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16:49 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/zoloto-1971300267.html
Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, заявил Швыдкой
Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, заявил Швыдкой - РИА Новости, 07.09.2024
Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, заявил Швыдкой
Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, не стоит ждать объективности в его решении, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:49
2024-09-07T16:49
киев
нидерланды
россия
михаил швыдкой
мария захарова
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, не стоит ждать объективности в его решении, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Это будет долго рассматриваться. Я не хочу быть дурным пророком, но у меня нет ощущения, что это будет в пользу крымских музеев, поскольку очень политизированный процесс. Ситуация под сильнейшим давлением политических сил в западных странах. И я уверен, что никакой объективности в решении этого вопроса не будет", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота. Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти". В Национальном музее истории на Украине 5 июля открылась выставка коллекции скифского золота, которую ранее передали Нидерланды.
https://ria.ru/20240613/espch-1952627364.html
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киев, нидерланды, россия, михаил швыдкой, мария захарова
Киев, Нидерланды, Россия, Михаил Швыдкой, Мария Захарова
Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, заявил Швыдкой

Швыдкой: вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться

© РИА Новости / М.Крюков | Перейти в медиабанкЗолотой олень из скифского кургана, VI в. до н.э. Археологическая находка в районе станицы Костромской
Золотой олень из скифского кургана, VI в. до н.э. Археологическая находка в районе станицы Костромской - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / М.Крюков
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Золотой олень из скифского кургана, VI в. до н.э. Археологическая находка в районе станицы Костромской
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Вопрос о скифском золоте будет долго рассматриваться, не стоит ждать объективности в его решении, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному и культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Это будет долго рассматриваться. Я не хочу быть дурным пророком, но у меня нет ощущения, что это будет в пользу крымских музеев, поскольку очень политизированный процесс. Ситуация под сильнейшим давлением политических сил в западных странах. И я уверен, что никакой объективности в решении этого вопроса не будет", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе скифского золота.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
ЕСПЧ рассмотрит иск крымских музеев по скифскому золоту
13 июня, 16:31
Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" - направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. Музей Алларда Пирсона в Амстердаме 27 ноября 2023 года подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после решения Нидерландов заявила, что передача скифского золота Киеву нелегитимна с точки зрения практики музейных обменов и бессовестна с точки зрения морали, есть угроза разграбления коллекции. По словам Захаровой, решение о передаче ставит под вопрос независимость и беспристрастность нидерландской судебной системы, и "есть все основания полагать, что речь идет о воровстве, причем за этим воровством стоят сами киевские власти".
В Национальном музее истории на Украине 5 июля открылась выставка коллекции скифского золота, которую ранее передали Нидерланды.
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Крым будет препятствовать продаже "скифского золота", заявил постпред
16 марта, 11:21
 
КиевНидерландыРоссияМихаил ШвыдкойМария Захарова
 
 
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