https://ria.ru/20240907/zhurnalisty-1971242312.html

Жители США оторваны от реальности, заявил американский журналист

Жители США оторваны от реальности, заявил американский журналист - РИА Новости, 07.09.2024

Жители США оторваны от реальности, заявил американский журналист

Жители США и других стран Запада не знают, что их сограждане принимают участие в боевых действиях как наемники на стороне ВСУ в Курской области, и в зоне... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:29

2024-09-07T11:29

2024-09-07T11:29

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сша

курская область

украина

джексон хинкл

родион мирошник

вооруженные силы украины

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Жители США и других стран Запада не знают, что их сограждане принимают участие в боевых действиях как наемники на стороне ВСУ в Курской области, и в зоне спецоперации в целом, СМИ не сообщают населению правду о конфликте, заявил в интервью РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. По оценке собеседника агентства, в террористическом нападении на Курскую область участвуют хорошо подготовленные наемники из ряда западных стран, в том числе США, Франции, Британии, а также кадровые военные, выступающие в качестве наемников. "Никто (среди населения - ред.) на Западе не видит, что это американцы, французские солдаты. Они не знают, что французские солдаты находятся на артиллерийских позициях в Украине. Они думают, что украинцы каким-то волшебным образом научатся летать на F-16 в течение двух недель. Так что в США полная оторванность от реальности", - сказал журналист на полях Восточного экономического форума. Он объяснил это тем, что никакие американские СМИ не сообщают населению правду об украинском конфликте. В Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования, заявил ранее в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Минобороны РФ ранее сообщало об уничтожении наемников из США, Великобритании, Грузии и других стран и регулярно отчитывается о поражении мест скопления иностранцев, воюющих на стороне Киева. Министерство также неоднократно предостерегало иностранных граждан от поездок на Украину и подчеркивало, что наемники по международному гуманитарному праву не являются комбатантами и не имеют права на статус военнопленного. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240826/naemnik-1968625829.html

https://ria.ru/20240820/ssha-1967408831.html

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