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В Курской области еще 19 жителей смогли установить связь с родственниками - РИА Новости, 07.09.2024
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15:17 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/zhiteli-1971283336.html
В Курской области еще 19 жителей смогли установить связь с родственниками
В Курской области еще 19 жителей смогли установить связь с родственниками - РИА Новости, 07.09.2024
В Курской области еще 19 жителей смогли установить связь с родственниками
За последние сутки 19 жителей Курской области смогли установить связь с родственниками, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:17
2024-09-07T15:17
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За последние сутки 19 жителей Курской области смогли установить связь с родственниками, сообщили в пресс-службе МЧС России. "МЧС России в Курской области продолжает выполнение мероприятий, предусмотренных правовым режимом КТО. В течении суток в ПВР организованным порядком доставлено семь человек из трех приграничных районов. В течении прошедшего дня из "серой зоны" по индивидуальным заявкам были эвакуированы четыре человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками 19 жителям приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 558 граждан", - говорится в сообщении. Отмечается, что всего в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены свыше 11,6 тысяч человек, в том числе более 3400 детей. "За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обследованию территорий в двух районах области. Обнаружен и обезврежен один взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 327 взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Вооруженные силы Украины
В Курской области еще 19 жителей смогли установить связь с родственниками

В Курской области 19 жителей смогли установить связь с родственниками за сутки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСбор и выдача гумпомощи для жителей Курской области
Сбор и выдача гумпомощи для жителей Курской области - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сбор и выдача гумпомощи для жителей Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. За последние сутки 19 жителей Курской области смогли установить связь с родственниками, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"МЧС России в Курской области продолжает выполнение мероприятий, предусмотренных правовым режимом КТО. В течении суток в ПВР организованным порядком доставлено семь человек из трех приграничных районов. В течении прошедшего дня из "серой зоны" по индивидуальным заявкам были эвакуированы четыре человека. За истекшие сутки удалось установить связь с родственниками 19 жителям приграничья. Всего удалось воссоединить с семьями уже 558 граждан", - говорится в сообщении.
Пострадавшие в результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области в палаточном пункте временного размещения, организованном региональным спасательным центром Курской области - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
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14 августа, 19:32
Отмечается, что всего в ПВР, лечебных и социальных учреждениях, детских оздоровительных лагерях на территории субъектов Российской Федерации размещены свыше 11,6 тысяч человек, в том числе более 3400 детей.
"За прошедшие сутки пиротехнические подразделения МЧС России привлекались к выполнению задач по обследованию территорий в двух районах области. Обнаружен и обезврежен один взрывоопасный предмет. Всего с начала проведения работ в Курской области саперами МЧС России уничтожено 327 взрывоопасных предметов", - добавляется в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,7 тысячи военных, 84 танка.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Пункт временного размещения в Курской области. 8 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
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РоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Вооруженные силы Украины
 
 
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