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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:07
2024-09-07T20:07
2024-09-07T20:07
специальная военная операция на украине
донецк
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Петровского района многочисленные осколочные ранения получил мужчина 1973 года рождения. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение", - написал мэр в своём Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.
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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Кулемзин: мирный житель пострадал при обстреле ВСУ Петровского района Донецка