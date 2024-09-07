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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 07.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:07

2024-09-07T20:07

2024-09-07T20:07

специальная военная операция на украине

донецк

петровский район

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. "При обстреле Петровского района многочисленные осколочные ранения получил мужчина 1973 года рождения. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение", - написал мэр в своём Telegram-канале. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

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донецк, петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, происшествия