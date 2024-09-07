https://ria.ru/20240907/zalozhniki-1971331544.html

В Тель-Авиве полмиллиона человек вышли на акцию с требованием по заложникам

В Тель-Авиве полмиллиона человек вышли на акцию с требованием по заложникам - РИА Новости, 07.09.2024

В Тель-Авиве полмиллиона человек вышли на акцию с требованием по заложникам

Израильтяне в субботу вышли на многотысячные антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T21:53

2024-09-07T21:53

2024-09-07T21:53

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сен - РИА Новости. Израильтяне в субботу вышли на многотысячные антиправительственные митинги в Тель-Авиве и других городах с требованием немедленного заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, удерживаемых в плену палестинских радикалов ровно 11 месяцев, организаторы крупнейшего митинга в Тель-Авиве заявили о 500 тысячах собравшихся активистах, передает корреспондент РИА Новости. Протестующие в очередной раз призвали к немедленному заключению сделки по освобождению заложников из сектора Газа и возложили на правительство Израиля вину за гибель десятков из них. Ставшая еженедельной крупнейшая акция протеста проходит в центре Тель-Авива у комплекса правительственных зданий, где, в частности, расположен штаб министерства обороны. На месте дежурят бригады скорой помощи и крупные силы полиции, которые перекрыли движение в центре города и выставили заграждения, чтобы предотвратить возможные беспорядки и блокировку соседних магистралей, что неоднократно происходило на предыдущих акциях протеста. К многотысячной толпе демонстрантов обратился в частности освобожденный из плена ХАМАС россиянин Андрей Козлов, который призвал не упустить шанс заключить сделку и освободить остающихся в Газе заложников. "Мы должны требовать от наших лидеров не упустить шанс... нельзя забывать о заложниках... их время выходит, мы это видим и чувствуем. Верните их домой сейчас", - заявил Козлов. Козлов и еще три заложника были спасены 8 июня ходе комплексной силовой операции израильской армии в районе лагеря беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. Массовые антиправительственные демонстрации вспыхнули в Израиле на этой неделе с новой силой в знак солидарности с семьями заложников на фоне известий об убийстве в секторе Газа шестерых похищенных израильтян, среди которых был также и гражданин РФ Александр Лобанов. Переговоры по Газе через посредников уже несколько недель проходят в Каире и Дохе, однако о каком-то конкретном прогрессе или успехе никто не сообщал. Ранее на этой неделе премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что вопрос о контроле Филадельфийского коридора является далеко не единственным камнем преткновения для достижения соглашения, добавив, что согласия нет буквально ни по одному из ключевых пунктов. По его словам, палестинское движение ХАМАС изначально не согласилось с американским планом урегулирования, представленным в мае, и внесло в него 29 корректировок. Израиль при этом полностью одобрил этот план, о чем неоднократно заявлял сам премьер-министр. Палестинское движение ХАМАС в четверг заявило, что ему не нужны новые предложения по прекращению огня в секторе Газа. В движении отметили, что необходимо оказывать давление на Нетаньяху, чтобы он выполнил то, "что было согласовано". Высокопоставленный представитель Белого дома при этом на днях заявил, что сделка об обмене заложниками с ХАМАС согласована на 90%. СМИ сообщали, что на фоне отсутствия прогресса в переговорах американская сторона работает над еще одним предложением для конфликтующих сторон, которое основано на майском плане Джо Байдена, но потребует от Израиля и ХАМАС пойти на компромиссы. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс, который принимает активное участие в переговорах в качестве посредника, в субботу заявил, что новое предложение о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение заложников находится на стадии завершения, и подчеркнул, что прекращение конфликта потребует "некоторых трудных решений и политических компромиссов" как со стороны Израиля, так и со стороны ХАМАС. По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240907/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240713/zalozhnik-1959484136.html

https://ria.ru/20240817/miting-1966810702.html

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в мире, израиль, тель-авив, россия, андрей козлов, биньямин нетаньяху, александр лобанов, хамас, центральное разведывательное управление (цру), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году