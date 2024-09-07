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В Британии нашли массовое захоронение младенцев и маленьких детей - РИА Новости, 07.09.2024
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16:04 07.09.2024 (обновлено: 16:07 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/zakhoronenie-1971292687.html
В Британии нашли массовое захоронение младенцев и маленьких детей
В Британии нашли массовое захоронение младенцев и маленьких детей - РИА Новости, 07.09.2024
В Британии нашли массовое захоронение младенцев и маленьких детей
Массовое захоронение из более 300 тел, большая часть из которых - младенцы, рожденные без признаков жизни, а также маленькие дети, найдено в графстве Большой... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:04
2024-09-07T16:07
в мире
большой манчестер
англия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Массовое захоронение из более 300 тел, большая часть из которых - младенцы, рожденные без признаков жизни, а также маленькие дети, найдено в графстве Большой Манчестер в Англии, пишет газета Times со ссылкой на членов местного городского совета. Издание отмечает, что подобные могилы, вероятно, есть по всей стране - до 1980-х годов захоронением мертворожденных детей занимались больницы, а не их родители. Издание со ссылкой на благотворительную организацию Sands, занимающуюся проблемами детской смертности, пишет, что мертворожденных детей часто хоронили в общей могиле, массовые захоронения с останками мертворожденных детей были обнаружены в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд. "Необозначенное массовое захоронение с 303 телами, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, было обнаружено в (городе - ред.) Олдем", - говорится в сообщении. По данным газеты, в захоронении были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в сети. О захоронении стало известно после того, как одна из жительниц обратилась к членам городского совета. Женщина искала своих братьев-близнецов, которые умерли в 1962 году. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения. По данным издания, на том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения.
https://ria.ru/20240504/nakhodka-1943795409.html
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в мире, большой манчестер, англия, ланкашир, великобритания
В мире, Большой Манчестер, Англия, Ланкашир, Великобритания
В Британии нашли массовое захоронение младенцев и маленьких детей

В графстве Большой Манчестер в Англии нашли массовое захоронение младенцев

© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Флаг Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Массовое захоронение из более 300 тел, большая часть из которых - младенцы, рожденные без признаков жизни, а также маленькие дети, найдено в графстве Большой Манчестер в Англии, пишет газета Times со ссылкой на членов местного городского совета.
Издание отмечает, что подобные могилы, вероятно, есть по всей стране - до 1980-х годов захоронением мертворожденных детей занимались больницы, а не их родители. Издание со ссылкой на благотворительную организацию Sands, занимающуюся проблемами детской смертности, пишет, что мертворожденных детей часто хоронили в общей могиле, массовые захоронения с останками мертворожденных детей были обнаружены в графствах Ланкашир, Девон, в городах Мидлсбро и Хаддерсфилд.
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"Необозначенное массовое захоронение с 303 телами, в основном мертворожденных младенцев и маленьких детей, было обнаружено в (городе - ред.) Олдем", - говорится в сообщении.
По данным газеты, в захоронении были найдены тела 146 мертворожденных младенцев, 128 младенцев и маленьких детей, а также 29 взрослых. Имена лишь 147 из них были доступны в сети.
О захоронении стало известно после того, как одна из жительниц обратилась к членам городского совета. Женщина искала своих братьев-близнецов, которые умерли в 1962 году. Один из них родился без признаков жизни, а другой умер спустя пять часов после рождения.
По данным издания, на том же кладбище были найдены еще три массовых захоронения.
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