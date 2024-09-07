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В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 07.09.2024
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01:19 07.09.2024 (обновлено: 01:20 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/zaderzhanie-1971203388.html
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины - РИА Новости, 07.09.2024
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины
Следователи СК России по Приморскому краю задержали обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном 24 года назад, а также установили обстоятельства незаконного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:19
2024-09-07T01:20
происшествия
россия
владивосток
приморский край
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следователи СК России по Приморскому краю задержали обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном 24 года назад, а также установили обстоятельства незаконного лишения свободы еще одного мужчины, сообщает следственный комитет в Telegram-канале. "Следственными органами Приморского СКР задержаны двое предпринимателей из Москвы и Владивостока, обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном группой лиц по предварительному сговору в 2000 году (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, установлены обстоятельства незаконного лишения ими свободы еще одного мужчины в том же году (ч. 1 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в сентябре 2000 года фигуранты дела похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, для устранения разногласий в вопросах ведения бизнеса. Злоумышленники вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего они удерживали в помещении, расположенном на мысе Чуркина, откуда впоследствии ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе. "На первоначальном этапе расследования уголовного дела причастность фигурантов к убийству подтвердить не представилось возможным. Однако в ходе слаженной работы следователей и криминалистов регионального СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были тщательно проанализированы материалы уголовного дела, проведены современные судебные экспертизы", - добавило ведомство. Отмечается, что спустя 24 года следователями СК России местонахождение потерпевшего было установлено. Благодаря грамотно подобранной тактике работы с ним, мужчина дал изобличающие фигурантов показания. Также СК добавил, что по ходатайству следователя в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго обвиняемого направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
https://ria.ru/20240906/abakan-1971091555.html
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
В Приморье задержали обвиняемых в убийстве мужчины

В Приморье задержали подозреваемых в убийстве мужчины, совершенном 24 года назад

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции УМВД надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Следователи СК России по Приморскому краю задержали обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном 24 года назад, а также установили обстоятельства незаконного лишения свободы еще одного мужчины, сообщает следственный комитет в Telegram-канале.
"Следственными органами Приморского СКР задержаны двое предпринимателей из Москвы и Владивостока, обвиняемых в убийстве мужчины, совершенном группой лиц по предварительному сговору в 2000 году (п. "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, установлены обстоятельства незаконного лишения ими свободы еще одного мужчины в том же году (ч. 1 ст. 127 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что в сентябре 2000 года фигуранты дела похитили мужчину и его товарища – предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре, для устранения разногласий в вопросах ведения бизнеса. Злоумышленники вывезли двух похищенных в лесной массив пригорода Владивостока, где совершили убийство одного из мужчин. Второго пострадавшего они удерживали в помещении, расположенном на мысе Чуркина, откуда впоследствии ему удалось сбежать. Опасаясь за свою жизнь, мужчина все эти годы скрывался в другом регионе.
"На первоначальном этапе расследования уголовного дела причастность фигурантов к убийству подтвердить не представилось возможным. Однако в ходе слаженной работы следователей и криминалистов регионального СК России по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были тщательно проанализированы материалы уголовного дела, проведены современные судебные экспертизы", - добавило ведомство.
Отмечается, что спустя 24 года следователями СК России местонахождение потерпевшего было установлено. Благодаря грамотно подобранной тактике работы с ним, мужчина дал изобличающие фигурантов показания.
Также СК добавил, что по ходатайству следователя в отношении одного из обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении второго обвиняемого направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения.
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