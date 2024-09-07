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Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 07.09.2024
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17:47 07.09.2024 (обновлено: 17:55 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/yavka-1971306658.html
Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам
Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам
Почти 30% избирателей проголосовало на выборах главы Республики Алтай, данные по итогам двух дней приводят в региональном правительстве. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:47
2024-09-07T17:55
политика
республика алтай
горно-алтайск
александр кириллов ("алекс лесли")
андрей турчак
лдпр
единая россия
выборы в россии — 2024
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БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей проголосовало на выборах главы Республики Алтай, данные по итогам двух дней приводят в региональном правительстве. "По итогам двух дней голосования в Республике Алтай в выборах главы региона и депутатов госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва 6 и 7 сентября приняли участие 47687 человек. Явка на 20.00 7 сентября составила 29,2% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении. В 2019 году голосование на выборах главы региона проходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В пятницу в регионе стартовало трёхдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
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политика, республика алтай, горно-алтайск, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, лдпр, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Горно-Алтайск, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), Андрей Турчак, ЛДПР, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам

Явка на выборах главы Республики Алтай за два дня составила 29,2%

© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Владимир Николаев
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Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске. 6 сентября 2024
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БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей проголосовало на выборах главы Республики Алтай, данные по итогам двух дней приводят в региональном правительстве.
"По итогам двух дней голосования в Республике Алтай в выборах главы региона и депутатов госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва 6 и 7 сентября приняли участие 47687 человек. Явка на 20.00 7 сентября составила 29,2% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
В 2019 году голосование на выборах главы региона проходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%.
В пятницу в регионе стартовало трёхдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия").
Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей.
Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.
 
ПолитикаРеспублика АлтайГорно-АлтайскАлександр Кириллов ("Алекс Лесли")Андрей ТурчакЛДПРЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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