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Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам

Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах главы Республики Алтай приблизилась к 30 процентам

Почти 30% избирателей проголосовало на выборах главы Республики Алтай, данные по итогам двух дней приводят в региональном правительстве. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:47

2024-09-07T17:47

2024-09-07T17:55

политика

республика алтай

горно-алтайск

александр кириллов ("алекс лесли")

андрей турчак

лдпр

единая россия

выборы в россии — 2024

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БАРНАУЛ, 7 сен – РИА Новости. Почти 30% избирателей проголосовало на выборах главы Республики Алтай, данные по итогам двух дней приводят в региональном правительстве. "По итогам двух дней голосования в Республике Алтай в выборах главы региона и депутатов госсобрания – Эл Курултай восьмого созыва 6 и 7 сентября приняли участие 47687 человек. Явка на 20.00 7 сентября составила 29,2% от общего числа зарегистрированных избирателей", - говорится в сообщении. В 2019 году голосование на выборах главы региона проходило в течение одного дня, тогда явка составила около 50%. В пятницу в регионе стартовало трёхдневное голосование на выборах главы региона и депутатов госсобрания. На должность губернатора Республики Алтай претендуют трое кандидатов: Олег Добрынин ("Родина"), Александр Кириллов (ЛДПР) и временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Турчак ("Единая Россия"). Свои двери открыли 234 участка, численность избирателей в Республике Алтай, по данным на 1 июля 2024 года, составляет 163 324 человека. В этом году впервые на выборах жители региона смогут проголосовать дистанционно - такой способ выбрали 14% избирателей. Кроме того, 15 избирательных участков республики, расположенных в Горно-Алтайске, оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Для избирателей с ограниченными возможностями в дни голосования оборудовали 19 участков специальными трафаретами для самостоятельного заполнения бюллетеня.

республика алтай

горно-алтайск

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политика, республика алтай, горно-алтайск, александр кириллов ("алекс лесли"), андрей турчак, лдпр, единая россия, выборы в россии — 2024