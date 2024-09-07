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Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74 процента
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74 процента - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74 процента
Явка избирателей на избирательные участки по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T21:39
2024-09-07T21:39
2024-09-07T21:39
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ВОРОНЕЖ, 7 сен - РИА Новости. Явка избирателей на избирательные участки по итогам двух дней голосования на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74%, сообщает избирком региона. "Явка на избирательные участки: Липецкая область: 39,74%. Липецк: 19,72%", - говорится в сообщении в Telegram-канале избиркома по Липецкой области. В избиркоме сообщили, что системой дистанционного голосования воспользовались 87,57% избирателей региона от общего числа подавших заявки. Выборы губернатора Липецкой области проходят три дня, с 6 по 8 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 833 избирательных участка. По данным областного избиркома, на 1 июля в Липецкой области зарегистрированы 892 575 избирателей. За пост главы региона борются пять кандидатов: действующий губернатор Игорь Артамонов от "Единой России", Полина Валентинова от партии "Новые люди", Лариса Ксенофонтова от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Анатолий Емельянов от ЛДПР и Юрий Логинов от партии "Коммунисты России". Предыдущие выборы губернатора Липецкой области проходили 8 сентября 2019 года. Тогда явка избирателей составила 40,33%.
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политика, липецкая область, липецк, игорь артамонов, единая россия, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, Единая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Липецкой области составила 39,74 процента
Явка на выборах губернатора Липецкой области за два дня составила 39,74%