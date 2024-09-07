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Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент - РИА Новости, 07.09.2024
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15:26 07.09.2024 (обновлено: 16:04 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/yavka--1971285490.html
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент
Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:26
2024-09-07T16:04
политика
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ЧИТА, 7 сен - РИА Новости. Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка на 20.00 7 сентября на выборах губернатора Забайкальского края - 240520 избирателей - 31,65%", - говорится в сообщении. Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец. Помимо губернатора жители Читы также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. Жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов.
https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html
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политика, забайкальский край, чита, александр осипов, лдпр, коммунисты россии, выборы в россии — 2024
Политика, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент

Явка на выборах главы Забайкальского края по итогам второго дня превысила 31%

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИзбиратель голосует на выборах губернатора Забайкальского края на избирательном участке № 120 в Чите. 6 сентября 2024
Избиратель голосует на выборах губернатора Забайкальского края на избирательном участке № 120 в Чите. 6 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Избиратель голосует на выборах губернатора Забайкальского края на избирательном участке № 120 в Чите. 6 сентября 2024
Читать ria.ru в
ЧИТА, 7 сен - РИА Новости. Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона.
"Явка на 20.00 7 сентября на выборах губернатора Забайкальского края - 240520 избирателей - 31,65%", - говорится в сообщении.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова проводит заседание ЦИК РФ. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Памфилова рассказала о ходе голосования на выборах во второй день
Вчера, 11:10
Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека.
Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец.
Помимо губернатора жители Читы также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. Жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
ВЦИОМ: старшее поколение голосует на выборах активнее остальных
6 сентября, 20:11
 
ПолитикаЗабайкальский крайЧитаАлександр ОсиповЛДПРКоммунисты РоссииВыборы в России — 2024
 
 
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