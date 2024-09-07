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Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент - РИА Новости, 07.09.2024
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент
Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:26
2024-09-07T15:26
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ЧИТА, 7 сен - РИА Новости. Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка на 20.00 7 сентября на выборах губернатора Забайкальского края - 240520 избирателей - 31,65%", - говорится в сообщении. Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец. Помимо губернатора жители Читы также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. Жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов.
https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html
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Политика, Забайкальский край, Чита, Александр Осипов, ЛДПР, Коммунисты России, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент
Явка на выборах главы Забайкальского края по итогам второго дня превысила 31%