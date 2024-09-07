https://ria.ru/20240907/yavka--1971285490.html

Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент

Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент - РИА Новости, 07.09.2024

Явка на выборах главы Забайкалья превысила 31 процент

Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:26

2024-09-07T15:26

2024-09-07T16:04

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ЧИТА, 7 сен - РИА Новости. Явка во второй день выборов губернатора Забайкальского края составила 31,65%, сообщается в Telegram-канале избирательной комиссии региона. "Явка на 20.00 7 сентября на выборах губернатора Забайкальского края - 240520 избирателей - 31,65%", - говорится в сообщении. Выборы губернатора проходят в Забайкалье с 6 по 8 сентября. Численность избирателей в Забайкалье на 1 июля составила 755 493 человека. Всего на пост губернатора претендуют четыре кандидата: Валерий Афицинский от партии "Зеленые", Георгий Шилин от ЛДПР, Константин Коростелев от "Коммунистов России" и действующий губернатор края Александр Осипов - самовыдвиженец. Помимо губернатора жители Читы также смогут проголосовать за депутатов городской думы и осуществить довыборы в краевое Заксобрание. Жители районов края могут выбрать глав поселений и местных депутатов.

https://ria.ru/20240907/vybory-1971239767.html

https://ria.ru/20240906/golosovanie-1971177274.html

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