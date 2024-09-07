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В Киевской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ - РИА Новости, 07.09.2024
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
Взрыв прозвучал в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:27
2024-09-07T02:27
2024-09-07T02:39
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Взрыв прозвучал в Киевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Киевской области слышен звук взрыва", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Киевской области с 23.16 6 сентября звучит воздушная тревога. Российская армия начала ликвидацию украинской инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день.
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в мире, киевская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Вооруженные силы РФ, Украина
В Киевской области прогремел взрыв, сообщили украинские СМИ
"Общественное": в Киевской области прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога