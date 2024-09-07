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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T01:39
2024-09-07T01:39
2024-09-07T01:39
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Николаев на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". В Николаевской области с 23.00 мск 6 сентября звучит воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прогремел взрыв, объявлена воздушная тревога