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Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок - РИА Новости, 07.09.2024
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19:09 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/voloshin--1971315053.html
Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок
Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок - РИА Новости, 07.09.2024
Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок
Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей — представителей разных профессий, а также вручил звание почетного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T19:09
2024-09-07T19:09
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
андрей воробьев
ольга кириллова
московская областная дума
мосэнерго
химки (городской округ в московской области)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей — представителей разных профессий, а также вручил звание почетного гражданина округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Отмечается, что в этом году звание почетного гражданина округа удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова. Волошин рассказал, что на сегодняшний день в городском округе проживет почти 500 тысяч человек - врачи, инженеры, педагоги, строители. "Своим трудом каждый вносит огромный вклад в наше общее процветание. И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов", — приводит пресс-служба слова Волошина. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили сотрудников ТСК "Мосэнерго", братьев Ивана и Сергея Гринько, работников "Химкиэлектротранс" Алексея Терёшина и МКБ "Факел" Ольгу Воробьеву. Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Юрий Сорокин. Знак Мособлдумы "За труды" вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту и благодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой. Также отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ.
https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html
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московская область (подмосковье)
химки (городской округ в московской области)
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московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), андрей воробьев, ольга кириллова, московская областная дума, мосэнерго, химки (городской округ в московской области)
Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Андрей Воробьев, Ольга Кириллова, Московская областная дума, Мосэнерго, Химки (городской округ в Московской области)
Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок

Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок

© Фото : Администрация городского округа ХимкиДмитрий Волошин наградил выдающихся жителей Химок в честь Дня города
Дмитрий Волошин наградил выдающихся жителей Химок в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Дмитрий Волошин наградил выдающихся жителей Химок в честь Дня города
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей — представителей разных профессий, а также вручил звание почетного гражданина округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Отмечается, что в этом году звание почетного гражданина округа удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова.
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Волошин рассказал, что на сегодняшний день в городском округе проживет почти 500 тысяч человек - врачи, инженеры, педагоги, строители.
"Своим трудом каждый вносит огромный вклад в наше общее процветание. И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов", — приводит пресс-служба слова Волошина.
Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили сотрудников ТСК "Мосэнерго", братьев Ивана и Сергея Гринько, работников "Химкиэлектротранс" Алексея Терёшина и МКБ "Факел" Ольгу Воробьеву.
Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Юрий Сорокин.
Знак Мособлдумы "За труды" вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту и благодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой.
Также отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ.
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Московская область (Подмосковье)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)Андрей ВоробьевОльга КирилловаМосковская областная думаМосэнергоХимки (городской округ в Московской области)
 
 
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