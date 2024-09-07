https://ria.ru/20240907/voloshin--1971315053.html

Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок

Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок - РИА Новости, 07.09.2024

Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей Химок

Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей — представителей разных профессий, а также вручил звание почетного... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T19:09

2024-09-07T19:09

2024-09-07T19:09

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

андрей воробьев

ольга кириллова

московская областная дума

мосэнерго

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава подмосковных Химок Дмитрий Волошин в честь Дня города наградил выдающихся жителей — представителей разных профессий, а также вручил звание почетного гражданина округа, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Отмечается, что в этом году звание почетного гражданина округа удостоена директор Олимпийского учебно-спортивного центра "Планерная" Элеонора Панова. Волошин рассказал, что на сегодняшний день в городском округе проживет почти 500 тысяч человек - врачи, инженеры, педагоги, строители. "Своим трудом каждый вносит огромный вклад в наше общее процветание. И всех нас, людей разных возрастов и профессий, жителей разных улиц, объединяют общие чувства: гордость за подвиги наших героев — бойцов СВО; восхищение работой конструкторов космической отрасли; радость за победы спортсменов, восторг от успехов талантливых школьников и студентов", — приводит пресс-служба слова Волошина. Почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Подмосковья Андрея Воробьева отметили сотрудников ТСК "Мосэнерго", братьев Ивана и Сергея Гринько, работников "Химкиэлектротранс" Алексея Терёшина и МКБ "Факел" Ольгу Воробьеву. Кроме того, звание заслуженного работника промышленности Московской области присвоили заместителю начальника цеха НПО Лавочкина Василию Титкину. Заслуженным работником физической культуры, спорта и туризма Московской области признан директор спортивной школы олимпийского резерва №1 Юрий Сорокин. Знак Мособлдумы "За труды" вручили ведущему инженеру-технологу НПО Лавочкина Юрию Магонину, а почетную грамоту и благодарственное письмо Мособлдумы — преподавателю Сходненской ДШИ Марианне Грозовой и общественнице Ольге Кирилловой. Также отметили военнослужащих, медиков, волонтеров, активистов, спасателей, сотрудников ЖКХ.

https://ria.ru/20240907/khimki--1971293342.html

https://ria.ru/20240902/khimki-1970065296.html

московская область (подмосковье)

химки (городской округ в московской области)

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московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), андрей воробьев, ольга кириллова, московская областная дума, мосэнерго, химки (городской округ в московской области)