Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро
Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро
© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Буэнос-Айрес обратился к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил МИД Аргентины.
"На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.
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Также Аргентина призвала арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.
В июле Аргентина, где у власти находится президент Хавьер Милей, резко критикующий правительство Венесуэлы и ее лидера, решила снова поддержать иск в Международном уголовном суде против Каракаса. Палата предварительного производства Международного уголовного суда 27 июня 2023 года разрешила прокуратуре МУС возобновить расследование по вопросам преступлений против человечности в Венесуэле. В инстанции сочли, что Каракас не расследует должным образом сообщения о преступлениях против человечности, уделяя внимание лишь непосредственным исполнителям преступлений. Власти Венесуэлы 3 июля 2023 года подали апелляцию на это решение, она была отклонена.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.