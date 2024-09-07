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Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро - РИА Новости, 07.09.2024
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00:48 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/venesuela-1971201098.html
Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро
Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро - РИА Новости, 07.09.2024
Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро
Буэнос-Айрес обратился к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил МИД Аргентины. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T00:48
2024-09-07T00:48
в мире
венесуэла
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николас мадуро
хавьер милей
дмитрий песков
международный уголовный суд
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Буэнос-Айрес обратился к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил МИД Аргентины. "На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро", - говорится в сообщении. Также Аргентина призвала арестовать других руководителей правительства Венесуэлы. В июле Аргентина, где у власти находится президент Хавьер Милей, резко критикующий правительство Венесуэлы и ее лидера, решила снова поддержать иск в Международном уголовном суде против Каракаса. Палата предварительного производства Международного уголовного суда 27 июня 2023 года разрешила прокуратуре МУС возобновить расследование по вопросам преступлений против человечности в Венесуэле. В инстанции сочли, что Каракас не расследует должным образом сообщения о преступлениях против человечности, уделяя внимание лишь непосредственным исполнителям преступлений. Власти Венесуэлы 3 июля 2023 года подали апелляцию на это решение, она была отклонена. Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью. По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение. В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
https://ria.ru/20240904/venesuela-1970636583.html
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в мире, венесуэла, аргентина, каракас, николас мадуро, хавьер милей, дмитрий песков, международный уголовный суд, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Венесуэла, Аргентина, Каракас, Николас Мадуро, Хавьер Милей, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро

Аргентина призвала МУС выдать ордер на арест президента Венесуэлы Мадуро

© AP Photo / Matias DelacroixПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 сен - РИА Новости. Буэнос-Айрес обратился к прокурору Международного уголовного суда с просьбой выдать ордер на арест президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщил МИД Аргентины.
"На фоне ухудшения ситуации в Венесуэле после 28 июля и совершения новых деяний, которые можно рассматривать как преступления против человечности, Аргентина настоятельно призывает прокурора Международного уголовного суда обратиться в палату предварительного производства с просьбой выдать ордер на арест Николаса Мадуро", - говорится в сообщении.
Доминикана. - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
СМИ: в Доминикане задержали второй самолет правительства Венесуэлы
4 сентября, 20:40
Также Аргентина призвала арестовать других руководителей правительства Венесуэлы.
В июле Аргентина, где у власти находится президент Хавьер Милей, резко критикующий правительство Венесуэлы и ее лидера, решила снова поддержать иск в Международном уголовном суде против Каракаса. Палата предварительного производства Международного уголовного суда 27 июня 2023 года разрешила прокуратуре МУС возобновить расследование по вопросам преступлений против человечности в Венесуэле. В инстанции сочли, что Каракас не расследует должным образом сообщения о преступлениях против человечности, уделяя внимание лишь непосредственным исполнителям преступлений. Власти Венесуэлы 3 июля 2023 года подали апелляцию на это решение, она была отклонена.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, в Каракасе начались столкновения между полицией и манифестантами, которые начали забрасывать правоохранителей камнями и бутылками с зажигательной смесью.
По данным Генпрокуратуры, задержаны более 2 тысяч человек по делам о разрушении государственной инфраструктуры, о разжигании ненависти и терроризме. Правительство Венесуэлы заявило о вмешательстве ряда стран в выборы и в право народа на самоопределение.
В Москве заявили, что венесуэльская оппозиция должна признать поражение на выборах. Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предостерег третьи страны от поддержки попыток раскачать ситуацию внутри Венесуэлы.
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В миреВенесуэлаАргентинаКаракасНиколас МадуроХавьер МилейДмитрий ПесковМеждународный уголовный судВыборы президента Венесуэлы — 2024
 
 
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