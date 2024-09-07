https://ria.ru/20240907/ukraina-1971287733.html
На Украине задержали четырех человек, пытавшихся выехать в Румынию
На Украине задержали четырех человек, пытавшихся выехать в Румынию - РИА Новости, 07.09.2024
На Украине задержали четырех человек, пытавшихся выехать в Румынию
Украинские пограничники задержали четырех человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает в субботу пресс-служба Западного... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:38
2024-09-07T15:38
2024-09-07T15:38
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские пограничники задержали четырех человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает в субботу пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы. "Сегодня утром за 40 метров до границы наряд отдела "Большой Бычков" Мукачевского отряда, который возглавлял курсант 4 курса национальной академии Госпогранслужбы, задержал четырех человек, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская). По данным погранслужбы, мужчины из Киева, Харькова, Черкасс и Кировограда пять дней бродили в горах и заблудились. В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении. Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 35 человек, пытавшихся переплыть ее. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240906/belorussija-1971005270.html
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в мире, здоровье - общество, украина, румыния, россия, владимир зеленский, facebook
В мире, Здоровье - Общество, Украина, Румыния, Россия, Владимир Зеленский, Facebook
На Украине задержали четырех человек, пытавшихся выехать в Румынию
Украинские пограничники задержали четырех человек, пытавшихся выехать в Румынию
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские пограничники задержали четырех человек, которые незаконно пытались выехать с Украины в Румынию, сообщает в субботу пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.
"Сегодня утром за 40 метров до границы наряд отдела "Большой Бычков" Мукачевского отряда, который возглавлял курсант 4 курса национальной академии Госпогранслужбы, задержал четырех человек, которые планировали переплыть Тису, чтобы попасть в Румынию", - говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети Facebook*(запрещена в РФ как экстремистская).
По данным погранслужбы, мужчины из Киева, Харькова, Черкасс и Кировограда пять дней бродили в горах и заблудились. В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении.
Как сообщало в декабре 2023 года украинское ведомство, ежедневно пограничники задерживают 20-25 мужчин, которые пытаются незаконно выехать с Украины. При этом некоторые погибают при попытке покинуть страну. Так, по данным госпогранслужбы, с февраля 2022 года в реке Тиса на границе Украины и Румынии утонули 35 человек, пытавшихся переплыть ее.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская