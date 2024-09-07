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США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024
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09:36 07.09.2024 (обновлено: 09:39 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист
Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T09:36
2024-09-07T09:39
в мире
турция
сша
джексон хинкл
реджеп тайип эрдоган
брикс
нато
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. "Они, должно быть, очень обеспокоены. То есть, Турция - это, возможно, самый важный член НАТО, кроме США. И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС (саммит в Казани - ред.)... США определенно напуганы", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума. При этом он отметил многовекторный характер политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и в этой связи добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, когда оно действительно произойдет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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в мире, турция, сша, джексон хинкл, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Турция, США, Джексон Хинкл, Реджеп Тайип Эрдоган, БРИКС, НАТО, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист

Журналист Хинкл: США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС
Стела БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Стела БРИКС. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
«
"Они, должно быть, очень обеспокоены. То есть, Турция - это, возможно, самый важный член НАТО, кроме США. И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС (саммит в Казани - ред.)... США определенно напуганы", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума.
При этом он отметил многовекторный характер политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и в этой связи добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, когда оно действительно произойдет.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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В миреТурцияСШАДжексон ХинклРеджеп Тайип ЭрдоганБРИКСНАТОВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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