https://ria.ru/20240907/turtsija-1971227531.html

США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист

США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист - РИА Новости, 07.09.2024

США напуганы тем, что Турция стремится вступить в БРИКС, заявил журналист

Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T09:36

2024-09-07T09:36

2024-09-07T09:39

в мире

турция

сша

джексон хинкл

реджеп тайип эрдоган

брикс

нато

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Вашингтон напуган тем, что Турция, ключевой участник блока НАТО, стремится вступить в БРИКС, предположил в разговоре с РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл. "Они, должно быть, очень обеспокоены. То есть, Турция - это, возможно, самый важный член НАТО, кроме США. И тот факт, что они сейчас обсуждают вступление в БРИКС: сообщили, что подали заявку, посетят встречу БРИКС (саммит в Казани - ред.)... США определенно напуганы", - сказал собеседник на полях Восточного экономического форума. При этом он отметил многовекторный характер политики президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и в этой связи добавил, что сам поверит во вступление страны в БРИКС, когда оно действительно произойдет. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, теперь она находится на рассмотрении. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240906/nato-1970959588.html

турция

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в мире, турция, сша, джексон хинкл, реджеп тайип эрдоган, брикс, нато, вэф — 2024 (восточный экономический форум)