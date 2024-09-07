https://ria.ru/20240907/turisty-1971220629.html
Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс
Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс - РИА Новости, 07.09.2024
Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс
Российские транспортники справились с наплывом пассажиропотока на юг в туристический сезон, несмотря на сложности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T08:14
2024-09-07T08:14
2024-09-07T08:14
россия
владивосток
роман старовойт
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946378083_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_f7c813255902ac5adc4cbcfb9fbc4cd4.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские транспортники справились с наплывом пассажиропотока на юг в туристический сезон, несмотря на сложности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - сказал Старовойт. Конечно, продолжил он, в этом году сезон был особенный. "Мы понимаем, что пассажиропоток с закрытых аэропортов перенаправлен на железнодорожное сообщение. Это более 2 миллионов человек. С этим связана необходимость дополнительного увеличения подвижного состава на этих направлениях. Параллельно увеличивается грузопоток на железных дорогах. И, конечно, это большие сложности для всех транспортников", - отметил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
россия
владивосток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946378083_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_cc431646c2519bd049c6a99072b0606b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Россия, Владивосток, Роман Старовойт, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс
Транспортники справились с наплывом пассажиров в турсезон, несмотря на сложности
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские транспортники справились с наплывом пассажиропотока на юг в туристический сезон, несмотря на сложности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт.
"Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - сказал Старовойт.
Конечно, продолжил он, в этом году сезон был особенный.
"Мы понимаем, что пассажиропоток с закрытых аэропортов перенаправлен на железнодорожное сообщение. Это более 2 миллионов человек. С этим связана необходимость дополнительного увеличения подвижного состава на этих направлениях. Параллельно увеличивается грузопоток на железных дорогах. И, конечно, это большие сложности для всех транспортников", - отметил министр.
Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.