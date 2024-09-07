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Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс

Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс - РИА Новости, 07.09.2024

Российские транспортники справились с наплывом туристов, сообщил Минтранс

Российские транспортники справились с наплывом пассажиропотока на юг в туристический сезон, несмотря на сложности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T08:14

2024-09-07T08:14

2024-09-07T08:14

россия

владивосток

роман старовойт

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Российские транспортники справились с наплывом пассажиропотока на юг в туристический сезон, несмотря на сложности, сообщил в интервью РИА Новости на ВЭФ министр транспорта РФ Роман Старовойт. "Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока", - сказал Старовойт. Конечно, продолжил он, в этом году сезон был особенный. "Мы понимаем, что пассажиропоток с закрытых аэропортов перенаправлен на железнодорожное сообщение. Это более 2 миллионов человек. С этим связана необходимость дополнительного увеличения подвижного состава на этих направлениях. Параллельно увеличивается грузопоток на железных дорогах. И, конечно, это большие сложности для всех транспортников", - отметил министр. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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россия, владивосток, роман старовойт, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)