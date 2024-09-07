https://ria.ru/20240907/trevoga-1971218115.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T07:29

2024-09-07T07:29

2024-09-07T08:10

специальная военная операция на украине

в мире

украина

полтавская область

хмельницкая область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Так, в Полтавской области тревогу объявили в 7:13, в Волынской, Ровненской и Хмельницкой — немногим ранее, а в Черниговской и Сумской она длится порядка 10 часов.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрыва в Хмельницком, Киеве, Николаеве, Винницкой и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240905/ssha-1970906927.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

полтавская область

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, полтавская область, хмельницкая область