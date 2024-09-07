https://ria.ru/20240907/trevoga-1971218115.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:29
2024-09-07T07:29
2024-09-07T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
хмельницкая область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_0:288:3127:2047_1920x0_80_0_0_9e61c66016fe26e898f63a4b8e8b8e6e.jpg
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Так, в Полтавской области тревогу объявили в 7:13, в Волынской, Ровненской и Хмельницкой — немногим ранее, а в Черниговской и Сумской она длится порядка 10 часов.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрыва в Хмельницком, Киеве, Николаеве, Винницкой и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240905/ssha-1970906927.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
полтавская область
хмельницкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932431227_129:0:2858:2047_1920x0_80_0_0_9c51eed93cc670c8235b47457d34c969.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, полтавская область, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Хмельницкая область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в шести областях Украины объявили воздушную тревогу