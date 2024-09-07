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В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:29 07.09.2024 (обновлено: 08:10 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/trevoga-1971218115.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T07:29
2024-09-07T08:10
специальная военная операция на украине
в мире
украина
полтавская область
хмельницкая область
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. Так, в Полтавской области тревогу объявили в 7:13, в Волынской, Ровненской и Хмельницкой — немногим ранее, а в Черниговской и Сумской она длится порядка 10 часов.Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрыва в Хмельницком, Киеве, Николаеве, Винницкой и Киевской областях.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240905/ssha-1970906927.html
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украина
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в мире, украина, полтавская область, хмельницкая область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Полтавская область, Хмельницкая область
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Онлайн-карта: в шести областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия на Украине
Люди у бетонного укрытия на Украине - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги запустили в Черниговской, Сумской, Полтавской, Волынской, Ровненской и Хмельницкой областях, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.
Так, в Полтавской области тревогу объявили в 7:13, в Волынской, Ровненской и Хмельницкой — немногим ранее, а в Черниговской и Сумской она длится порядка 10 часов.
Удар ракетой по объектам ВСУ на территории Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Мы идем за вами": в США забили тревогу после удара России по Украине
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Минувшей ночью украинские СМИ сообщали о взрыва в Хмельницком, Киеве, Николаеве, Винницкой и Киевской областях.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПолтавская областьХмельницкая область
 
 
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