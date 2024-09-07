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В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога прозвучала в Киеве а также в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:13
2024-09-07T03:13
2024-09-07T03:13
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога прозвучала в Киеве а также в Ровенской, Тернопольской, Черновицкой и Львовской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена с 02.27 мск. Сигнал тревоги в Киеве прозвучал в 3.03 мск. Ранее воздушная тревога была объявлена в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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в мире, киев, украина, львовская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Львовская область, Вооруженные силы РФ
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Онлайн-карта: в Киеве и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу