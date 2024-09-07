https://ria.ru/20240907/trevoga-1971205741.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 07.09.2024
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T02:01
2024-09-07T02:01
2024-09-07T02:01
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Одесской, Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена с 23.58 мск 6 сентября. Ранее воздушная тревога была объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, а также в подконтрольных ВСУ частях Херсонской области Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях центральной Украины объявили воздушную тревогу