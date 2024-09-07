https://ria.ru/20240907/starovoyt-1971097193.html

Роман Старовойт: некоторые транспортные технологии России — лучшие в мире

Роман Старовойт: некоторые транспортные технологии России — лучшие в мире - РИА Новости, 07.09.2024

Роман Старовойт: некоторые транспортные технологии России — лучшие в мире

Российский транспорт продолжает активно развиваться и помогает стране в реализации национальных целей и задач СВО. В интервью РИА Новости в рамках Восточного... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T11:00

2024-09-07T11:00

2024-09-07T13:34

интервью

россия

дальний восток

москва

роман старовойт

ржд

брикс

владимир путин

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Российский транспорт продолжает активно развиваться и помогает стране в реализации национальных целей и задач СВО. В интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума глава Минтранса РФ Роман Старовойт рассказал о развитии беспилотного движения в России, строительстве новых железных и автомобильных дорог и роли Дальнего Востока в логистике страны. Беседовала Александра Веселова.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.– Можете, пожалуйста, поделиться впечатлениями о Восточном экономическом форуме? Какие основные векторы обсуждения на площадке?– Традиционно Восточный экономический форум собирает большое число участников. Президент нашей страны здесь с очень активной повесткой. Присутствуют бизнес-сообщество, члены правительства РФ, руководители регионов, коммерческие организации, наши монополисты. Сегодня повестка номер один – это специальная военная операция, выполнение задач, поставленных президентом, поддержка наших ребят, которые выполняют задачи СВО. Но мы понимаем, что нужно смотреть вперед, потому что в победе мы уверены и, безусловно, добьемся задач, которые ставит перед нами глава государства. Национальные цели, которые обозначены президентом нашей страны в майском указе, требуют от нас мобилизации, в том числе подготовка новых национальных проектов, и сегодня активно на площадке правительства мы этим занимаемся. Обсуждаются новые технологии, которые применяются на транспорте, говорим о развороте на Восток. Если страны Европы приняли решение о самоуничтожении и отказываются от глобального взаимодействия, то дружественные страны нам, Российской Федерации, страны БРИКС, активно взаимодействуют. На этой площадке встречаемся с ними, говорим о дальнейшем сотрудничестве, о тех тенденциях, которые есть сегодня на повестке дня. Поэтому можно уверенно сказать, что Восточный экономический форум состоялся.– Президент России Владимир Путин говорил о том, что нужно сократить время в пути на юг при путешествия на поездах до 16 часов. Какие механизмы есть у Минтранса для того, чтобы это осуществить?– Первого сентября традиционно начинается новый учебный год, сезон отпусков заканчивается. Можно с уверенностью сказать, что мы справились с туристическим сезоном, с наплывом пассажиропотока. Конечно, он был особенный в этом году. Мы понимаем, что пассажиропоток с закрытых аэропортов перенаправлен на железнодорожное сообщение. Это более двух миллионов человек. С этим связана необходимость дополнительного увеличения подвижного состава на этих направлениях. Параллельно увеличивается грузопоток на железных дорогах. И, конечно, это большие сложности для всех транспортников. Задачи, поставленные президентом, у нас сегодня на повестке дня, и мы уделяем этому первостепенное внимание. Одним из таких механизмов сокращения времени в пути может стать ВСМ.– Кстати, как на сегодня идет реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом?– Мне кажется, очень символично, что концессионное соглашение о строительстве первой высокоскоростной линии на территории нашей страны подписано фактически в день 50-летия начала строительства БАМа. Так же, как и тогда БАМ являлся стройкой века, высокоскоростная магистраль в целом для нашей страны является эпохальным событием. Потому что это не просто строительство новой железнодорожной линии, это совершенно другие технологии. Российская Федерация, реализовав этот проект, войдет в высшую лигу стран, у кого есть высокоскоростное движение. Особенность реализации нашего проекта заключается в том, что мы ориентируемся исключительно на отечественные технологии. Это и подвижной состав, и система управления движением, энергообеспечения, транспортно-пересадочные узлы. Поэтому успех реализации проекта положительно повлияет не только на те регионы, по которым пройдет первая линия, но и на все задействованные в проекте предприятия. Если говорить о первой линии ВСМ, то это Москва-Санкт-Петербург – одно из наиболее загруженных направлений. Но мы уже параллельно прорабатываем и другие направления. Это на восток: Казань, Екатеринбург, а также на юг: Адлер. Кроме того, планируется ветка высокоскоростного движения между Москвой и Минском. С началом реализации первого этапа параллельно ведутся подготовительные работы и по другим направлениям.– Какие задачи позволит решить создание ВСМ в России, в том числе и при перевозках пассажиров на юг?– Проект важен не только для пассажирского движения. Мы перебросим пассажиропоток на новые линии, освободив существующую ветку для грузового движения. Тем самым мы решаем комплексно две задачи: сокращение времени в пути и создание возможности для дополнительного товарооборота и грузооборота по железнодорожным путям. Если говорить про движение на юг, то мы до восьми часов сможем сократить время в пути по данному железнодорожному направлению. И, конечно, это будет знаково для всех пассажиров. А развитие курортов туристического кластера юга нашей страны получит дополнительные импульсы для развития.– Какие железные дороги в целом планируется построить в ближайшие десятилетия? Есть ли финансирование для их реализации?– Мы понимаем, что экономика сейчас растет. Статистика неумолимо говорит об этом. Это рост и налоговых отчислений, и валового национального продукта. И, конечно, значительную долю в этом играет транспорт. Планы по развитию железнодорожного сообщения сформированы до 2030 с перспективой до 2035 года. Здесь огромное значение мы уделяем Восточному полигону: БАМу и Транссибу. По поручению президента правительству РФ под руководством Михаила Владимировича Мишустина Минтранс России реализует планы по увеличению пропускной способности Восточного полигона. На конец текущего 2024 года мы должны будем достигнуть показателя 180 миллионов тонн, с перспективой до 2035 года в 270 миллионов тонн. То есть практически на 100 миллионов тонн мы должны увеличить пропускную способность Восточного полигона. На эти цели правительствам РФ предусматривается 3,7 триллиона рублей по поручению президента. И это задача не только инженерная. Это тысячи людей, которые и сейчас работают в сложных условиях, а также строительство целой серии тоннелей, новых мостов. Предполагается построить по сути вторую ветку БАМа. Как тогда это была стройка века, так и сейчас огромное внимание уделяется этому проекту. И, разумеется, это даст дополнительный импульс развитию не только Дальнего Востока, но и для всех предприятий Российской Федерации, потому что сегодня наш товарооборот связан с глобальным югом, с востоком нашей страны, выход на морские порты Дальнего Востока. Это ключевая задача по созданию новых возможностей железных дорог.– Сколько, как ожидаете, составят пассажироперевозки российских авиакомпаний по итогам текущего года?– Сейчас по авиационному сообщению в мире существует целый ряд проблем и вопросов. Несмотря на то, что наши противники, враги Российской Федерации, планировали по сути уничтожить авиационную отрасль нашей страны и остановить авиаперелеты, мы не просто остались на плаву, а уверенно движемся вперед. Пассажиропоток в этом году за первые полгода неумолимо говорит об этом. Мы предполагаем, что в текущем году показатель пассажироперевозок прошлого года в 103 миллиона человек останется на этом же уровне, а может быть даже и увеличится, примерно, на 5%. Осень покажет. Здесь мы осторожны в своих прогнозах. Но факт загрузки наших воздушных судов говорит о том, что этот вид транспорта очень востребован. Например, загрузка кресел авиакомпании "Победа" – около 96%. Такого не было никогда. Это мы видим по всем авиакомпаниям России.– Последнее время стоит остро вопрос о стоимости авиабилетов. На сколько выросли цены на авиабилеты за последние месяцы?– Учитывая этот спрос, мы, к сожалению, фиксируем в том числе и рост стоимости билетов. За первое полугодие почти на 20% выросла стоимость авиационных билетов. Это примерно на 1 550 рублей среднее увеличение цены, и средняя стоимость билета по данным ФАС сегодня составляет 9 150 рублей.– Чем вызван рост стоимости на авиарейсы?– Здесь несколько факторов. Это рост пассажиропотока, то есть увеличивается конкуренция. Это затраты авиакомпании на поддержание летной годности. Как бы то ни было, но увеличились расходы авиакомпаний на эти виды работ. Также в целом рост стоимости и топлива, и наземных услуг, которые сегодня мы фиксируем. Примерно такая же ситуация и в мире. Мы видим, что большая проблема сегодня существует по приобретению воздушных судов. Мы знаем о проблемах крупнейших производителей. У Boeing есть проблемы, у Airbus с двигателями Pratt&Whitney. Поэтому взаимодействуя с нашими партнерами за рубежом, мы фиксируем примерно такие же тенденции у всех.– Какие механизмы разрабатываются Минтрансом для сдерживания цен на билеты?– Мы их несколько рассматриваем, и некоторые из них уже используются. Это так называемый "мокрый лизинг". Так "Аэрофлот" сейчас ведет переговоры с авиакомпанией "Аврора" о таком механизме. Еще одним вариантом являются каботажные авиационные перевозки. Здесь мы готовы работать с нашими зарубежными партнерами и ведем переговоры. Они сейчас внимательно изучают такую возможность. И, конечно, субсидирование авиационных перевозок. Это особенно важно для Дальнего Востока. На эти цели по поручению президента нашей страны правительством РФ направляется только в этом году 16 миллиардов рублей на дальневосточном направлении. И советуем всем нашим пассажирам заранее приобретать билеты. Потому что примерно 70-80% билетов, которые приобретаются заранее от всего объема – это билеты, которые реализуются ниже экономически обоснованного тарифа, а последние как правило 20% билетов – выше. Поэтому если заранее планируете свою поездку, особенно это касается летних отпусков, то можно приобрести билеты по доступной цене.– В прошлом году обсуждались вопросы о запуске рейсов в ряд стран Африки. Продолжаете ли вы вести переговоры? С какими странами?– Мы ведем переговоры с нашими партнерами и в Африке, и на Кубе, и на других направлениях. Здесь все зависит от спроса. Если авиакомпании видят спрос, то они конечно выходят на линию. Поэтому здесь вопрос изучается по конкретным странам. Традиционное направление для российских туристов, такое как Египет, например. Здесь мы очень внимательно следим. И при возникновении спроса авиакомпании организуют либо чартерные, либо перевозки по расписанию.– На 2020-2024 годы была принята программа ремонта ветхих мостов России. Какие результаты этой программы? Планируется ли ее продлевать?– Да, действительно такая программа была, но, к сожалению, мы видим, что за последние четыре года снизилось финансирование текущего содержания, в том числе федеральных автомобильных дорог, в пользу нового строительства. Сейчас на площадке правительства Российской Федерации вместе с нашими субъектами мы формируем новый национальный проект, где закладываем как раз основы, которые будут реализованы до 2030 года. Мы видим ситуацию, когда растет количество предаварийных мостов и путепроводов, это важно в том числе для Дальнего Востока. Есть, к сожалению, и аварийные объекты, но учитывая то, что для их восстановления, капитального ремонта требуется значительное капитальное вложение, мы сейчас рассматриваем дополнительные источники финансирования. Об этом говорили на совещании у президента. У Минтранса России и правительства Российской Федерации уже есть несколько предложений по этому вопросу. Эта программа нужна, востребована, и она очень ожидаема в регионах.– Россия является сейчас одним из лидеров в разработке беспилотных систем управления транспорта. Успели ли вы прокатиться на беспилотных такси, "Ласточке" или на катере?– Да, действительно это факт, некоторые технологии являются единственными и лучшими в мире. Транспортники России давно занимаются этим вопросом. Когда мы готовились к открытию движения по Крымскому мосту, первый беспилотный КАМАЗ у нас в тестовом режиме проехал по подходам до официального открытия движения. Реконструируя трассу "Скандинавия" Санкт-Петербург-Хельсинки, мы с нашими финскими коллегами тогда еще предполагали движение беспилотных грузовых автомобилей, в том числе тестировали прохождение таможенных процедур беспилотным транспортом. Сегодня, конечно, технологии шагнули вперед. Здесь одним из лидеров является компания "Яндекс". Совсем недавно в Москве я проехал на беспилотном автомобиле на пассажирском сидении, где были продемонстрированы возможности этих технологий. Безусловно, это впечатляет. Я убежден, что за этим будущее. И здорово, что сегодня и крупные компании, и небольшие предприятия РФ вовлечены в эту отрасль. Стоит сказать не только про беспилотники на наших автомобильных дорогах, потому что компания РЖД сегодня успешно реализует этот опыт и формирует беспилотные поезда. В море также используют беспилотники. Так, у нас пассажирский паром до Калининграда, который следует из Усть-Луги, специальное оборудованное судно, позволяет часть пути проходить в беспилотном режиме. Я убежден, что транспортники России здесь являются одними из лидеров в мире, поэтому мы будем продолжать эту работу.– Как идет восстановление транспортной структуры в новых и приграничных регионах России, которая была повреждена? Какой объем инвестиций на это планируется выделить?– Ситуация с инфраструктурой Крыма после воссоединения с Российской Федерацией и то, что мы видим в наших новых регионах, примерно одинаковая. Мы как будто перемещаемся на машине времени. Очевидно, что предыдущие руководители Украины совершенно не вкладывали средства в дорожную инфраструктуру, в мосты. Технологии, которые там применялись, существенно отличаются от наших в худшую сторону. Дорожники Российской Федерации со всех регионов принимают самое активное участие в этих работах. И сегодня на Донбассе, в Запорожье в Херсонской области мы активно восстанавливаем дороги. Это сотни километров в год. Одномоментно невозможно решить проблемы, которые копились десятилетиями, это объективная реальность. Если говорить по приграничью, мы прекрасно понимаем, что специальная техника наших силовых ведомств оказывает дополнительное воздействие на дорожную сеть. Особое внимание мы уделяем Белгородской и Курской областям. Практически ежедневные многократные обстрелы различными видами оружия фиксируются со стороны националистической Украины. Террористы воздействуют на нашу мирную инфраструктуру, в том числе дороги, мосты. Мы с коллегами в регионах ведем работу по анализу текущей ситуации. Если говорить о территории Курской области, почти три миллиарда рублей на сегодня планируется выделить на восстановление дорог. С руководством приграничных регионов у меня прямой контакт. Я сам выезжаю туда, осматриваю объекты, чтобы, как только позволит ситуация, наши специалисты могли выйти на эти объекты для их восстановления.– Платные трассы в РФ идут в обход населенных пунктов, поэтому часто АЗС и инфраструктуры для отдыха там мало. Какие меры рассматриваются Минтрансом для решения проблем на таких дорогах?– Конечно, развитие объектов дорожного сервиса на наших дорогах – это одна из наших приоритетных задач наравне с ремонтом и строительством новых дорог. Но эта задача решается исключительно совместно с регионами Российской Федерации, потому что перед дорожниками нет задачи сформировать этот бизнес. Мы предоставляем возможность для реализации данных проектов. Наша задача состоит в том, чтобы предоставить предпринимателям возможность официально, безопасно обеспечить примыкание к федеральной автомобильной дороге, в том числе скоростной. А задача субъектов Российской Федерации – сформировать земельные участки, которые примыкают к дорожной инфраструктуре. На площадке Федерального дорожного агентства (Росавтодор) сформирована рабочая группа, которая несколько раз в год с субъектами Российской Федерации проводит круглые столы и конференции, где мы предоставляем информацию о тех возможностях, которые есть у предпринимателей в регионах для реализации таких объектов. Более того, нами разработаны типовые объекты дорожного сервиса, чтобы у путешественников или перевозчиков была возможность не только заправить автомобиль, но и в комфортных безопасных условиях отдохнуть, приобрести какие-то товары, перекусить, чтобы были детские площадки, если пассажиры путешествуют с детьми. Эта работа продолжается, а у госкомпании "Автодор" даже есть дочернее предприятие, которое организует такие площадки уже в структуре платных автомобильных дорог. Но здесь целый комплекс вопросов, поэтому дорожники готовы и дальше оказывать помощь нашим предпринимателям для самореализации.– Важным региональным проектом является мост через реку Лена в Якутии. Когда начнется строительство, и когда планируется его завершить?– С 2016 года мы активно занимаемся этим проектом. Сегодня он реализуется на принципах государственного частного партнерства. Первый этап строительства моста уже начат, ведется подготовительная работа. Руководство Якутии интересовалось, можно ли сдвинуть на более близкий срок финансирование со стороны федерального бюджета. Этот вопрос мы будем рассматривать на площадке правительства. При финансовой возможности мы это сделаем, но первоначальные инвестиции в соответствии с финансово-правовой моделью реализации предполагаются со стороны частного инвестора и заемных средств. В целом, проект очень нужен, мы прекрасно понимаем, что он востребован для развития региона. С другой стороны, понимаем, что одного моста будет недостаточно, нужно уже смотреть вперед, потому что по федеральной автомобильной дороге Колыма следующий мост через Алдан, он тоже будет востребован, в том числе для зимнего завоза и безопасного движения автомобилей из Якутии в Магаданскую область и обратно.– Ключевым направлением Дальнего Востока является морская логистика. Удалось ли найти альтернативные морские линии и восстановить грузооборот страны после 2022 года? Насколько на сегодня на Дальнем Востоке острая проблема вывоза контейнеров из портов? Как планируется решать данный вопрос?– Да, вопросы есть, конечно, по контейнерам, сегодня мы на ежедневном контроле следим за этой ситуацией. Прекрасно помним осень 2022 года, когда возникли проблемы в этой части. Здесь хочется отдельно поблагодарить нашего президента, потому что были даны соответствующие поручения, внесены изменения в нормативно-правовые акты. На сегодняшний день есть возможность перевозки контейнеров в полувагонах, более трех тысяч контейнеров ежедневно таким способом у нас вывозятся с площадок. Эту работу мы будем продолжать. На днях на совещании у президента этот вопрос также рассматривался. На сегодня у нас средняя загрузка морских портов по контейнерам составляет 85%, а тыловых зон примерно 59%. Мы ежедневно следим за ситуацией. Хотя это средний показатель, мы прекрасно понимаем. Так, Владивостокский морской порт практически на 100% заполнен, и в ежедневном режиме ведется работа совместно с РЖД. Обсуждали возможность развития сухих портов, которые могли бы способствовать решению этой задачи и дополнительно до трех железнодорожных составов мы с РЖД ежедневно можем предоставить для вывоза контейнеров с морских портов Дальнего Востока.– Какие ключевые проекты развития в области морской логистики вы видите на сегодня?– Если в целом говорить о грузообороте и использовании портовой инфраструктуры, мы, конечно, рассчитываем на развитие Северного морского пути, большого Северного морского пути. Сегодня есть огромный интерес со стороны наших партнеров с Ближнего Востока. Китайская Народная Республика здесь несколько проектов реализует, поэтому можно уверенно говорить, что Дальний Восток на сегодняшний день играет ключевую роль по товарообороту РФ с мировым сообществом и в целом занимает важную роль в глобальной экономике.

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, россия, дальний восток, москва, роман старовойт, ржд, брикс, владимир путин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , транспорт, общественный транспорт, дороги