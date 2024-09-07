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"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.09.2024
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20:24 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ssha-1971322791.html
"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией
"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.09.2024
"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией
США становятся похожи на собственницу борделя, читающую мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран, заявил... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T20:24
2024-09-07T20:24
в мире
сша
россия
центральное разведывательное управление (цру)
камала харрис
сергей лавров
дмитрий песков
дональд трамп
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США становятся похожи на собственницу борделя, читающую мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так он прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пытается влиять на американские выборы."США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей", — сказал Джонсон.Аналитик таже перечислил десяток стран, во внутренние дела которых вмешивались США, в числе которых Мексика, Венесуэла, Россия, Афганистан, Сирия, Грузия и Ирак. Эксперт добавил, что этот список можно продолжить, но на это, по его словам, уйдет очень много времени.Москва не раз опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные утверждения абсолютно голословными, а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления, поступающие от Штатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), камала харрис, сергей лавров, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Камала Харрис, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией

Джонсон: США похожи на собственницу борделя в отношениях с Россией

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США становятся похожи на собственницу борделя, читающую мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
Так он прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пытается влиять на американские выборы.
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"США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей", — сказал Джонсон.
Аналитик таже перечислил десяток стран, во внутренние дела которых вмешивались США, в числе которых Мексика, Венесуэла, Россия, Афганистан, Сирия, Грузия и Ирак. Эксперт добавил, что этот список можно продолжить, но на это, по его словам, уйдет очень много времени.
Москва не раз опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные утверждения абсолютно голословными, а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления, поступающие от Штатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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В миреСШАРоссияЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Камала ХаррисСергей ЛавровДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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