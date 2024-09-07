https://ria.ru/20240907/ssha-1971322791.html

"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией

"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.09.2024

"Большой бордель": в США резко высказались об отношениях с Россией

США становятся похожи на собственницу борделя, читающую мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран, заявил... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T20:24

2024-09-07T20:24

2024-09-07T20:24

в мире

сша

россия

центральное разведывательное управление (цру)

камала харрис

сергей лавров

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. США становятся похожи на собственницу борделя, читающую мораль остальным, когда упрекают Россию во мнимом вмешательстве во внутренние дела других стран, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.Так он прокомментировал обвинения Вашингтона в адрес Москвы, что она якобы пытается влиять на американские выборы."США похожи на женщину, владеющую крупнейшим в Европе борделем и читающую другим лекции о том, что нельзя заниматься сексом на заднем сиденье своих автомобилей", — сказал Джонсон.Аналитик таже перечислил десяток стран, во внутренние дела которых вмешивались США, в числе которых Мексика, Венесуэла, Россия, Афганистан, Сирия, Грузия и Ирак. Эксперт добавил, что этот список можно продолжить, но на это, по его словам, уйдет очень много времени.Москва не раз опровергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в американские выборы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные утверждения абсолютно голословными, а глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что нет никаких фактов, подтверждающих заявления, поступающие от Штатов.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20240907/mask-1971300951.html

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сша

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в мире, сша, россия, центральное разведывательное управление (цру), камала харрис, сергей лавров, дмитрий песков, дональд трамп