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Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США - РИА Новости, 07.09.2024
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03:42 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html
Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США
Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США - РИА Новости, 07.09.2024
Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал в соцсети X заявление главы Пентагона Ллойда Остина про... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T03:42
2024-09-07T03:42
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал в соцсети X заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России отступлением США. В пятницу Остин заявил, что США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. На конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии Остин отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия. "США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества", - говорится в сообщении предпринимателя. Шмитц также прикрепил к своему посту видеофрагмент с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине, на которой выступал глава Пентагона. В представленном фрагменте Остин объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте. В четверг Пентагон заявил, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, megaupload
В мире, Украина, Россия, США, Ллойд Остин, Министерство обороны США, НАТО, Megaupload
Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Ким Дотком назвал слова главы Пентагона о ракетах для ВСУ отступлением США

© AP Photo / New Zealand Herald/Mark MitchellКим Дотком
Ким Дотком - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / New Zealand Herald/Mark Mitchell
Ким Дотком. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал в соцсети X заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России отступлением США.
В пятницу Остин заявил, что США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. На конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии Остин отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия.
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"США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества", - говорится в сообщении предпринимателя.
Шмитц также прикрепил к своему посту видеофрагмент с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине, на которой выступал глава Пентагона. В представленном фрагменте Остин объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте.
В четверг Пентагон заявил, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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