https://ria.ru/20240907/ssha-1971209032.html

Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США - РИА Новости, 07.09.2024

Основатель Megaupload и Mega назвал заявление Пентагона отступлением США

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал в соцсети X заявление главы Пентагона Ллойда Остина про... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T03:42

2024-09-07T03:42

2024-09-07T03:42

в мире

украина

россия

сша

ллойд остин

министерство обороны сша

нато

megaupload

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362980_0:25:2894:1652_1920x0_80_0_0_5a17478728abcfc38e43908f5655cfc5.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, назвал в соцсети X заявление главы Пентагона Ллойда Остина про использование дальнобойных ракет для ударов ВСУ вглубь России отступлением США. В пятницу Остин заявил, что США считают, что потенциальное предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте, несмотря на регулярные просьбы Киева предоставить этот тип оружия. На конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине на авиабазе Рамштайн в Германии Остин отметил, что большинство российских военных самолетов находятся вне зоны досягаемости даже для дальнобойного оружия. "США отступают. Никаких дальних ударов по территории России с помощью американских ракет, предоставленных Украине. Это шаг вниз по лестнице эскалации и хорошие новости для человечества", - говорится в сообщении предпринимателя. Шмитц также прикрепил к своему посту видеофрагмент с конференции по итогам заседания международной контактной группы помощи Украине, на которой выступал глава Пентагона. В представленном фрагменте Остин объясняет журналистам, что предоставление дальнобойных ракет Украине не сыграет решающую роль в конфликте. В четверг Пентагон заявил, что применение Киевом средств поражения высокой дальности будет иметь небольшую стратегическую ценность и не позволит затронуть российские военные аэродромы. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

https://ria.ru/20240907/konets-1971204069.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, ллойд остин, министерство обороны сша, нато, megaupload