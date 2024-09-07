https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971308510.html

Спецоперация, 7 сентября: российские войска освободили Калиново в ДНР

Спецоперация, 7 сентября: российские войска освободили Калиново в ДНР - РИА Новости, 07.09.2024

Спецоперация, 7 сентября: российские войска освободили Калиново в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T18:00

2024-09-07T18:00

2024-09-07T18:00

специальная военная операция на украине

николаев (украина)

александр гусев (губернатор)

сергей лебедев

украина

дмитрий песков

горловка

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за сутки составили до 1965 человек, следует из сводки Минобороны. В оборонном ведомстве также отметили, что были поражены цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и реактивных беспилотников "Паляница", склады иностранного ракетно-артиллерийского вооружения, а также инфраструктура военного аэродрома. На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 280 военных, три танка, гаубицу М777 производства США, сообщили в Минобороны. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что России хватит сил и средств, чтобы выдавить противника из Курской области и защитить Белгород. Удары Украины по РоссииСредства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа - по два над Белгородской и Курской областями, сообщило утром Минобороны РФ. Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после подавления беспилотника в Острогожском районе Воронежской области, сообщил ночью губернатор региона Александр Гусев. Позже на территории Острогожского района был объявлен ежим ЧС, сообщил Гусев. Он отметил, что, по предварительной информации, никто из гражданских лиц не пострадал. Губернатор добавил, что ведется эвакуация жителей одного населенного пункта, пока в пунктах временного размещения находятся несколько десятков человек: большая часть эвакуированных разместилась у родственников и знакомых. Обломки беспилотника самолетного типа обнаружены в лесном массиве Козельского района Калужской области, сообщил утром губернатор Владислав Шапша. Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в субботу в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. Позже он сообщил, что силы ПВО сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Мужчина тяжело ранен в результате атаки украинского дрона по Белгородскому поселку Шамино, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По меньшей мере шесть человек, включая ребенка, ранены в субботу при обстреле ВСУ больницы в центре Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько. Как передал корреспондент РИА Новости, украинские военные при обстреле детской больницы в Горловке применили кассетные боеприпасы. Удары по инфраструктуре УкраиныДве серии взрывов прозвучали в Киеве ночью в течении семи минут на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Также взрывы этой ночью прозвучали в Николаеве, Киевской, Винницкой и Хмельницкой областях. Ударом в пригороде Николаева поражена как минимум одна РСЗО HIMARS из тех, которыми ВСУ бьют в сторону Крыма и Скадовска, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев со ссылкой на своих коллег. Лебедев добавил, что первый удар в пригороде Николаева был нанесен по месту дислокации иностранных инструкторов и обучающихся десантников.

https://ria.ru/20240907/voyna-1971143067.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240907/svo-1971092055.html

николаев (украина)

украина

горловка

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николаев (украина), александр гусев (губернатор), сергей лебедев, украина, дмитрий песков, горловка, вооруженные силы украины, в мире