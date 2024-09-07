https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971300861.html

ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области

ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области

Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной технике и живой силе, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:52

2024-09-07T16:52

2024-09-07T17:30

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

валерий герасимов

брянская область

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной технике и живой силе, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированных в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск "Север", — говорится в релизе.Средства объективного контроля зафиксировали поражение в режиме реального времени, добавили в военном ведомстве.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 7 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240904/obstanovka-1970318593.html

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Удары по боевой технике и живой силе ВСУ группировкой войск "Север" Удары по боевой технике и живой силе ВСУ группировкой войск "Север" 2024-09-07T16:52 true PT0M35S

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курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область, россия, безопасность