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ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:52 07.09.2024 (обновлено: 17:30 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971300861.html
ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области
ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024
ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области
Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной технике и живой силе, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:52
2024-09-07T17:30
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной технике и живой силе, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированных в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск "Север", — говорится в релизе.Средства объективного контроля зафиксировали поражение в режиме реального времени, добавили в военном ведомстве.Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 7 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Удары по боевой технике и живой силе ВСУ группировкой войск "Север"
Удары по боевой технике и живой силе ВСУ группировкой войск "Север"
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курская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Брянская область, Россия, Безопасность
ВС России нанесли удар по военным ВСУ, укрывшимся в лесу в Курской области

МО: группировка войск "Север" нанесла удар по живой силе ВСУ в Курской области

Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по украинской военной технике и живой силе, укрывшейся в лесу в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ, замаскированных в лесном массиве. После подтверждения обнаруженные цели были поражены ствольной и реактивной артиллерией группировки войск "Север", — говорится в релизе.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Средства объективного контроля зафиксировали поражение в режиме реального времени, добавили в военном ведомстве.
Рано утром 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение остановлено. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны на 7 сентября, за время боев на этом направлении ВСУ потеряли более 10,7 тысячи военнослужащих, свыше 80 танков, а также более сотни БМП и бронетранспортеров.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныВалерий ГерасимовБрянская областьРоссияБезопасность
 
 
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