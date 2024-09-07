https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971267992.html

Украинские войска потеряли более 10,7 тысячи военных в Курской области

Украинские войска потеряли более 10,7 тысячи военных в Курской области - РИА Новости, 07.09.2024

Украинские войска потеряли более 10,7 тысячи военных в Курской области

Украинские войска потеряли более 10700 военных за все время боевых действий в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:09

2024-09-07T14:09

2024-09-07T14:24

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

курская область

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска потеряли более 10700 военных за все время боевых действий в Курской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной и семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, добавили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, вооруженные силы украины, курская область, россия