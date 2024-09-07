https://ria.ru/20240907/spetsoperatsiya-1971263479.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:21

2024-09-07T15:21

2024-09-07T15:21

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 7 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Калиново в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 15 контратак ВСУ на Купянском и Авдеевском направлениях. Поражены 139 районов скопления живой силы и техники, цеха по производству компонентов для оперативно-тактических ракет "Гром-2" и беспилотников "Паляница", склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, узел спутниковой телекоммуникационной связи. Средства ПВО сбили 30 беспилотников, три управляемые авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно российская группировка продолжала сдерживать натиск ВСУ в Курской области. Отражены две атаки противника. Украинская армия потеряла более 280 военнослужащих и 13 единиц бронетехники.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 642 самолета, 283 вертолета, 31098 беспилотников, 578 зенитных ракетных комплексов, 1447 реактивных систем залпового огня, 17953 танка и другие бронемашины, 14226 орудий полевой артиллерии и 25766 единиц автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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