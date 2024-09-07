Шольц выразил уверенность в своем переизбрании в 2025 году
Шольц выразил уверенность в своем переизбрании и поддержке партии в 2025 году
© AP Photo / Aurel ObrejaКанцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве
© AP Photo / Aurel Obreja
Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 сен - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что нынешняя коалиция продержится до конца срока полномочий, а он сам и его партия социал-демократов (СДПГ) будут переизбраны на следующих парламентских выборах в 2025 году, заявил он в интервью изданию Tagesspiegel.
"Я твердо верю, что правительство останется в таком составе в течение всего срока полномочий. И, чтобы вы дополнительно не спрашивали - я также твердо верю, что у меня и у СДПГ будет настолько сильный мандат в 2025 году, что мы возглавим и следующее правительство", - заявил он.
Ранее вице-спикер бундестага Вольфганг Кубики в подкасте издания Pioneer заявил, что свободные демократы (СвДП) могут покинуть правящую коалицию ещё до конца года и в случае дальнейшего игнорирования миграционной проблемы социал-демократам (СДПГ) и "Зелёным" суждено "пойти ко дну в одиночку".
Рейтинг правительства в эти выходные достиг исторического минимума с момента его прихода к власти и составляет 29%, следует из результатов опроса, проведённого институтом INSA для издания Bild am Sonntag.
В Германии оценили шансы Шольца вновь стать канцлером
26 июля, 08:03