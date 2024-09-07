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Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября - РИА Новости, 07.09.2024
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября в столице - победителям, которых определят случайным образом при помощи специального... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T18:40
2024-09-07T18:40
2024-09-07T18:40
москва
московская городская дума
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября в столице - победителям, которых определят случайным образом при помощи специального программного обеспечения, направят СМС-сообщения о выигрыше, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "Второй розыгрыш акции "ВыбираемВместе2024 - Москва" программы "Миллион призов" состоится 8 сентября. В него попали избиратели, которые с 20.01 6 сентября до 20.00 7 сентября отдал свой голос онлайн на портале mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке. Победителям, которых определят случайным образом при помощи специального программного обеспечения, направят СМС-сообщения о выигрыше или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках основного розыгрыша среди участников электронного голосования разыграют одну, три или пять тысяч баллов, которые можно обменять на скидки у партнеров программы, в том числе на оплату чеков в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях, а также билетов в музеи и театры. Один балл равен одному рублю. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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москва, московская городская дума, общество
Москва, Московская городская дума, Общество
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября в Москве
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Итоги второго розыгрыша программы "Миллион призов" подведут 8 сентября в столице - победителям, которых определят случайным образом при помощи специального программного обеспечения, направят СМС-сообщения о выигрыше, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"Второй розыгрыш акции "ВыбираемВместе2024 - Москва" программы "Миллион призов" состоится 8 сентября. В него попали избиратели, которые с 20.01 6 сентября до 20.00 7 сентября отдал свой голос онлайн на портале mos.ru или при помощи терминала на избирательном участке. Победителям, которых определят случайным образом при помощи специального программного обеспечения, направят СМС-сообщения о выигрыше или иное уведомление, предусмотренное порядком проведения акции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках основного розыгрыша среди участников электронного голосования разыграют одну, три или пять тысяч баллов, которые можно обменять на скидки у партнеров программы, в том числе на оплату чеков в кафе, ресторанах, магазинах и торговых сетях, а также билетов в музеи и театры. Один балл равен одному рублю.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы
, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.