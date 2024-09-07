https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html

Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера

Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера - РИА Новости, 07.09.2024

Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера

Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive рассмеялся после ответа главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T04:28

2024-09-07T04:28

2024-09-07T14:54

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive рассмеялся после ответа главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской армии.Накануне Сырский дал интервью CNN. В ответ на вопрос телеведущей о ротации в войсках он заявил, что знает обо всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии"."Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе", — сказал эксперт, рассмеявшись после слов Сырского.Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе. Она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке. По ее словам, оборона города хаотична. На Красноармейском направлении ротация ВСУ привела к непоправимым последствиям, предупредила политик.

https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html

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в мире, украина, александр сырский, сша