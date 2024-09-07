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Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера - РИА Новости, 07.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:28 07.09.2024 (обновлено: 14:54 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/rotatsiya-1971208888.html
Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера
Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера - РИА Новости, 07.09.2024
Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера
Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive рассмеялся после ответа главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T04:28
2024-09-07T14:54
специальная военная операция на украине
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украина
александр сырский
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive рассмеялся после ответа главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской армии.Накануне Сырский дал интервью CNN. В ответ на вопрос телеведущей о ротации в войсках он заявил, что знает обо всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии"."Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе", — сказал эксперт, рассмеявшись после слов Сырского.Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе. Она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке. По ее словам, оборона города хаотична. На Красноармейском направлении ротация ВСУ привела к непоправимым последствиям, предупредила политик.
https://ria.ru/20240907/poteri-1971206130.html
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в мире, украина, александр сырский, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Александр Сырский, США
Заявление Сырского о ВСУ рассмешило американского офицера

Офицер ВС США Дэвис рассмеялся после заявления Сырского о ротации в ВСУ

© Фото : Офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Deep Dive рассмеялся после ответа главкома ВСУ Александра Сырского на вопрос о ротации в украинской армии.
Накануне Сырский дал интервью CNN. В ответ на вопрос телеведущей о ротации в войсках он заявил, что знает обо всех проблемах и "полностью посвящает свою жизнь армии".
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"Я бы задал ему дополнительный наводящий вопрос, поскольку он не ответил конкретно про ротацию. Она спросила, что будет с ротацией, потому что эти ребята на фронте уже два с половиной года, только представьте себе", — сказал эксперт, рассмеявшись после слов Сырского.
Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая заявила о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе. Она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке. По ее словам, оборона города хаотична. На Красноармейском направлении ротация ВСУ привела к непоправимым последствиям, предупредила политик.
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