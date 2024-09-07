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"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина - РИА Новости, 07.09.2024
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15:06 07.09.2024 (обновлено: 15:32 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971281260.html
"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина
"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина - РИА Новости, 07.09.2024
"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина
Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис."Если и... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T15:06
2024-09-07T15:32
в мире
сша
турция
россия
владимир путин
камала харрис
джон кирби
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис."Если и есть в мире страна, которая вмешивается во внутренние дела и выборы других государств, то это США, что ни у кого не вызывает сомнений", — написал один из комментаторов. "Тогда почему вы вмешиваетесь во все выборы?" — поинтересовался другой."Сначала посмотрите в зеркало", — поддержал третий."Почему вы тогда говорили о выборах в Турции, о поддержке оппозиции и прочем?" — поделился мнением еще один из пользователей."Путин хорошо их троллит", — заключили читатели.На этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби после комментария Путина о том, кого Россия поддерживает на выборах в США, призвал российского лидера прекратить говорить об американских выборах.На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html
https://ria.ru/20240906/putin-1970984538.html
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в мире, сша, турция, россия, владимир путин, камала харрис, джон кирби
В мире, США, Турция, Россия, Владимир Путин, Камала Харрис, Джон Кирби

"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина

© AP Photo / Susan WalshДжон Кирби
Джон Кирби - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис.

"Если и есть в мире страна, которая вмешивается во внутренние дела и выборы других государств, то это США, что ни у кого не вызывает сомнений", — написал один из комментаторов.
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"Тогда почему вы вмешиваетесь во все выборы?" — поинтересовался другой.

"Сначала посмотрите в зеркало", — поддержал третий.

"Почему вы тогда говорили о выборах в Турции, о поддержке оппозиции и прочем?" — поделился мнением еще один из пользователей.

"Путин хорошо их троллит", — заключили читатели.

На этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби после комментария Путина о том, кого Россия поддерживает на выборах в США, призвал российского лидера прекратить говорить об американских выборах.

На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.

Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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В миреСШАТурцияРоссияВладимир ПутинКамала ХаррисДжон Кирби
 
 
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