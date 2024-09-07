"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина
© AP Photo / Susan WalshДжон Кирби
© AP Photo / Susan Walsh
Джон Кирби. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис.
"Если и есть в мире страна, которая вмешивается во внутренние дела и выборы других государств, то это США, что ни у кого не вызывает сомнений", — написал один из комментаторов.
"Если и есть в мире страна, которая вмешивается во внутренние дела и выборы других государств, то это США, что ни у кого не вызывает сомнений", — написал один из комментаторов.
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"Тогда почему вы вмешиваетесь во все выборы?" — поинтересовался другой.
"Сначала посмотрите в зеркало", — поддержал третий.
"Почему вы тогда говорили о выборах в Турции, о поддержке оппозиции и прочем?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин хорошо их троллит", — заключили читатели.
На этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби после комментария Путина о том, кого Россия поддерживает на выборах в США, призвал российского лидера прекратить говорить об американских выборах.
На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.
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"Сначала посмотрите в зеркало", — поддержал третий.
"Почему вы тогда говорили о выборах в Турции, о поддержке оппозиции и прочем?" — поделился мнением еще один из пользователей.
"Путин хорошо их троллит", — заключили читатели.
На этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби после комментария Путина о том, кого Россия поддерживает на выборах в США, призвал российского лидера прекратить говорить об американских выборах.
На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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