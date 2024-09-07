https://ria.ru/20240907/putin-1971281260.html

"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина

"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина - РИА Новости, 07.09.2024

"Почему вмешиваетесь?" Кирби поставили на место после выпада в адрес Путина

Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис."Если и... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T15:06

2024-09-07T15:06

2024-09-07T15:32

в мире

сша

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владимир путин

камала харрис

джон кирби

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Читателей портала Haber7 возмутила реакция Белого дома на слова президента России Владимира Путина на ВЭФ о кандидате в президенты США Камале Харрис."Если и есть в мире страна, которая вмешивается во внутренние дела и выборы других государств, то это США, что ни у кого не вызывает сомнений", — написал один из комментаторов. "Тогда почему вы вмешиваетесь во все выборы?" — поинтересовался другой."Сначала посмотрите в зеркало", — поддержал третий."Почему вы тогда говорили о выборах в Турции, о поддержке оппозиции и прочем?" — поделился мнением еще один из пользователей."Путин хорошо их троллит", — заключили читатели.На этой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби после комментария Путина о том, кого Россия поддерживает на выборах в США, призвал российского лидера прекратить говорить об американских выборах.На ВЭФ Путин пошутил, что раз Байден рекомендовал всем своим сторонникам поддержать Харрис, то и "мы тоже так сделаем, будем ее поддерживать". Кроме того, он оценил ее смех, отметив, что если он такой заразительный, значит, у нее все хорошо.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240906/putin-1970975833.html

https://ria.ru/20240906/putin-1970984538.html

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