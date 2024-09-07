https://ria.ru/20240907/putin-1971277594.html
Путин рассказал о новом корпусе больницы святого Владимира в Москве
Путин рассказал о новом корпусе больницы святого Владимира в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал о новом корпусе больницы святого Владимира в Москве
Новый корпус больницы Святого Владимира, который откроется в Москве, будет оборудован лучшей техникой, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:55
2024-09-07T14:55
2024-09-07T14:55
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новый корпус больницы Святого Владимира, который откроется в Москве, будет оборудован лучшей техникой, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что в 2025 году планируется завершить возведение корпуса детской больницы Святого Владимира. "Он будет оборудован на самом передовом уровне и станет одним из самых лучших и крупнейших в стране", - сказал Путин на праздничном мероприятии в честь Дня города.
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общество, москва, россия, владимир путин
Общество, Москва, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал о новом корпусе больницы святого Владимира в Москве
Путин: новый корпус больницы святого Владимира в Москве оснастят лучшей техникой