https://ria.ru/20240907/putin-1971276816.html
Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет расти
Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет расти - РИА Новости, 07.09.2024
Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет расти
Президент России Владимир Путин уверен, что интерес к Москве у туристов будет только расти, гостеприимство российской столицы отмечают во всем мире. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:52
2024-09-07T14:52
2024-09-07T14:52
туризм
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зарядье
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уверен, что интерес к Москве у туристов будет только расти, гостеприимство российской столицы отмечают во всем мире. "Открытость и гостеприимство столицы отмечают и в нашей стране, и за ее пределами... Уверен, что число желающих приехать в Москву, полюбоваться ее красотой и достопримечательностями, будет только расти. Тем более, что удобно добраться до столицы можно практически всеми видами транспорта", - заявил Путин на торжественном мероприятии в концертном зале "Зарядье" по случаю Дня города.
https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html
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москва, россия, владимир путин, зарядье
Туризм, Москва, Россия, Владимир Путин, Зарядье
Путин выразил уверенность, что интерес к Москве у туристов будет расти
Президент РФ Владимир Путин: интерес к Москве у туристов будет только расти