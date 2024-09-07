https://ria.ru/20240907/putin-1971272075.html
"Мы потеснимся". Путин пригласил Москино в Кремль
"Мы потеснимся". Путин пригласил Москино в Кремль - РИА Новости, 07.09.2024
"Мы потеснимся". Путин пригласил Москино в Кремль
Президент России Владимир Путин позвал представителей киноотрасли из Москино в Кремль, если им понадобится организовать съемки такого плана, и в шутку пообещал... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:31
2024-09-07T14:31
2024-09-07T14:31
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвал представителей киноотрасли из Москино в Кремль, если им понадобится организовать съемки такого плана, и в шутку пообещал "потесниться". Президент и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в режиме видеоконференции приняли участие в открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве. Представители этого проекта вышли на связь, находясь на одной из съемочных площадок фильма "Петр Первый". Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, рассказывая о самой площадке, отметил, что она президенту хорошо известна, поскольку изображает Соборную площадь Кремля. "Между прочим могу сказать, действительно, Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Но что бы хотел отметить: если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, - мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", - пошутил Путин. "А деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле", - предложил он. Президент согласился, что кинематографистам "виднее, как организовать эту работу". "Но имейте в виду, что мы готовы вас поддержать, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию ваших планов, но и вот в таком непосредственном сотрудничестве", - добавил Путин.
https://ria.ru/20240907/putin-1971266494.html
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москва, россия, владимир путин, сергей собянин, константин эрнст, москино
Москва, Россия, Владимир Путин, Сергей Собянин, Константин Эрнст, Москино
"Мы потеснимся". Путин пригласил Москино в Кремль
Путин пообещал киноотрасли из Москино "потесниться" при съемках "Петра Первого"
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позвал представителей киноотрасли из Москино в Кремль, если им понадобится организовать съемки такого плана, и в шутку пообещал "потесниться".
Президент и мэр Москвы Сергей Собянин в субботу в режиме видеоконференции приняли участие в открытии первой очереди кинопарка Москино в Москве. Представители этого проекта вышли на связь, находясь на одной из съемочных площадок фильма "Петр Первый". Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст, рассказывая о самой площадке, отметил, что она президенту хорошо известна, поскольку изображает Соборную площадь Кремля.
"Между прочим могу сказать, действительно, Соборная площадь выглядит абсолютно натурально. Но что бы хотел отметить: если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, - мы предоставим вам возможность, немножко подвинемся, потеснимся", - пошутил Путин.
"А деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно будет потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле", - предложил он.
Президент согласился, что кинематографистам "виднее, как организовать эту работу".
"Но имейте в виду, что мы готовы вас поддержать, не только вкладывая городские либо федеральные деньги в реализацию ваших планов, но и вот в таком непосредственном сотрудничестве", - добавил Путин.