https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html

Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин

Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024

Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:16

2024-09-07T14:16

2024-09-07T14:37

москва

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. "Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.

https://ria.ru/20240907/putin--1971268512.html

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москва, россия, владимир путин, общество