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Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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14:16 07.09.2024 (обновлено: 14:37 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:16
2024-09-07T14:37
москва
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. "Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
https://ria.ru/20240907/putin--1971268512.html
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москва, россия, владимир путин, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Общество
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин

Президент России Путин: можно гордиться тем, что мы видим в Москве сегодня

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПраздничное украшение Москвы в честь Дня города
Праздничное украшение Москвы в честь Дня города - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Праздничное украшение Москвы в честь Дня города
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день.
"Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Путин рассказал, что редко может полюбоваться красотой Москвы
Вчера, 14:13
 
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