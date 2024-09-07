https://ria.ru/20240907/putin-1971269407.html
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:16
2024-09-07T14:16
2024-09-07T14:37
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что можно гордиться тем, что создано в Москве на сегодняшний день. "Каждый из вас это знает: можно гордиться тем, что мы видим в Москве", - сказал глава государства в поздравлении с Днем города Москвы.
https://ria.ru/20240907/putin--1971268512.html
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москва, россия, владимир путин, общество
Москва, Россия, Владимир Путин, Общество
Москвой сегодняшнего дня можно гордиться, заявил Путин
Президент России Путин: можно гордиться тем, что мы видим в Москве сегодня