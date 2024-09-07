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Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин
Наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста страны, их важность будет только возрастать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:11
2024-09-07T14:11
2024-09-07T14:11
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста страны, их важность будет только возрастать, заявил президент России Владимир Путин. "Наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, является важнейшим фактором экономического роста. И фактор науки, образования, безусловно, будет только возрастать", - заявил Путин во время открытия нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве, в котором он принимал участие по видеосвязи. Он назвал развитие вуза большим достижением в плане укрепления позиций России в этой важной и самой перспективной сфере - научно-образовательной.
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Наука, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин
Путин: важность науки и образования для экономического роста будет увеличиваться