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Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
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Наука
 
14:11 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/putin-1971268184.html
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин - РИА Новости, 07.09.2024
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин
Наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста страны, их важность будет только возрастать, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:11
2024-09-07T14:11
наука
россия
москва
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста страны, их важность будет только возрастать, заявил президент России Владимир Путин. "Наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, является важнейшим фактором экономического роста. И фактор науки, образования, безусловно, будет только возрастать", - заявил Путин во время открытия нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве, в котором он принимал участие по видеосвязи. Он назвал развитие вуза большим достижением в плане укрепления позиций России в этой важной и самой перспективной сфере - научно-образовательной.
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россия, москва, владимир путин, общество
Наука, Россия, Москва, Владимир Путин, Общество
Важность науки для экономического роста будет увеличиваться, заявил Путин

Путин: важность науки и образования для экономического роста будет увеличиваться

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Наука и образование являются важнейшим фактором экономического роста страны, их важность будет только возрастать, заявил президент России Владимир Путин.
"Наука, образование, как мы постоянно об этом говорим, является важнейшим фактором экономического роста. И фактор науки, образования, безусловно, будет только возрастать", - заявил Путин во время открытия нового кампуса МГТУ им. Баумана в Москве, в котором он принимал участие по видеосвязи.
Он назвал развитие вуза большим достижением в плане укрепления позиций России в этой важной и самой перспективной сфере - научно-образовательной.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
Госкорпорации в России не жалеют денег на науку, заявил Песков
6 сентября, 18:22
 
НаукаРоссияМоскваВладимир ПутинОбщество
 
 
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