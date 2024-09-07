https://ria.ru/20240907/putin-1971236657.html

Путин поприветствовал участников Профсоюзного форума БРИКС

Путин поприветствовал участников Профсоюзного форума БРИКС - РИА Новости, 07.09.2024

Путин поприветствовал участников Профсоюзного форума БРИКС

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIII Профсоюзного форума БРИКС, отметив, что инициативы будут способствовать... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T10:50

2024-09-07T10:50

2024-09-07T10:59

россия

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей XIII Профсоюзного форума БРИКС, отметив, что инициативы будут способствовать укреплению позиций государств БРИКС в глобальной экономике, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. В мероприятии принимают участие более полусотни человек. Программа предполагает несколько заседаний, где каждая из стран представит национальные доклады, в которых участники БРИКС предложат свой опыт и инициативы по объединению профсоюзов, передает корреспондент РИА Новости."Приветствую вас по случаю открытия XIII Профсоюзного форума БРИКС. Взаимодействие между национальными объединениями трудящихся является существенной составляющей партнёрских связей в рамках БРИКС. Ваш форум уже много лет пользуется высоким международным авторитетом и играет весомую роль в мировом профсоюзном движении. С учётом же недавнего расширения объединения БРИКС за счёт вступления в него группы стран с динамично развивающейся экономикой ваша деятельность приобретает новый масштаб... Уверен, что вы проведёте содержательные и конструктивные дискуссии, а ваши предложения и инициативы получат практическую реализацию и будут способствовать укреплению позиций государств БРИКС в глобальной экономике", - говорится в телеграмме.Президент отметил, что цели форума во многом созвучны с повесткой дня российского председательства в БРИКС. "Очевидно, что амбициозные задачи социально-экономического и гуманитарного развития, которые стоят перед всеми странами БРИКС, могут быть достигнуты в полной мере только при планомерном решении вопросов занятости, защиты прав и интересов, реализации творческого потенциала и совершенствования профессиональных навыков граждан", - говорится в сообщении. "В ходе форума вам предстоит обменяться накопленным опытом, организационными и нормативно-правовыми наработками, обсудить актуальные проблемы, с которыми сталкивается профсоюзное движение в современном мире, и наметить пути улучшения ситуации на международном рынке труда", - добавляется в приветствии. Президент РФ добавил, что искренне благодарит всех организаторов форума и желает его участникам успешной, плодотворной работы и всего самого доброго."За прошедшие годы Профсоюзный форум подтвердил свою востребованность в укреплении сотрудничества между участниками профсоюзного движения стран БРИКС и содействие развитию сферы труда через обмен опытом лучшими практиками по вопросам совершенствования профессиональной компетенции", - отметил в свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

https://ria.ru/20240906/forum-1971045696.html

https://ria.ru/20240515/briks-1946031370.html

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россия, владимир путин, брикс