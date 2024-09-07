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Путин рассказал о росте производства в обрабатывающих отраслях в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
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13:07 07.09.2024 (обновлено: 13:56 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/proizvodstvo-1971254450.html
Путин рассказал о росте производства в обрабатывающих отраслях в Москве
Путин рассказал о росте производства в обрабатывающих отраслях в Москве - РИА Новости, 07.09.2024
Путин рассказал о росте производства в обрабатывающих отраслях в Москве
Промышленное производство в обрабатывающих отраслях в Москве за 5 лет выросло в 2,5 раза, в этом году темп сохранился и остается высоким, сообщил президент РФ... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T13:07
2024-09-07T13:56
москва
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленное производство в обрабатывающих отраслях в Москве за 5 лет выросло в 2,5 раза, в этом году темп сохранился и остается высоким, сообщил президент РФ Владимир Путин."За пять лет промышленное производство в столичных обрабатывающих отраслях выросло в 2,5 раза. А в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп сохранился, остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20 процентов", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.
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москва, экономика, владимир путин, россия
Москва, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о росте производства в обрабатывающих отраслях в Москве

Путин: темпы роста промышленного производства в Москве остаются высокими

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Промышленное производство в обрабатывающих отраслях в Москве за 5 лет выросло в 2,5 раза, в этом году темп сохранился и остается высоким, сообщил президент РФ Владимир Путин.
«
"За пять лет промышленное производство в столичных обрабатывающих отраслях выросло в 2,5 раза. А в первом полугодии текущего года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темп сохранился, остается очень высоким. На сегодняшний день уже 20 процентов", - сказал Путин, выступая в "Зарядье" на мероприятии, посвященном Дню города Москвы.
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