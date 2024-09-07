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Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор - РИА Новости, 07.09.2024
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17:03 07.09.2024 (обновлено: 17:15 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971303053.html
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор - РИА Новости, 07.09.2024
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:03
2024-09-07T17:15
происшествия
москва
вгик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа загорелась аудитория в административном здании, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек, пострадавших нет. "Конечно, будут. Они и сегодня проводятся. У нас же три корпуса и еще учебная студия. Это (произошло - ред.) на пятом этаже нового большого корпуса. И на всех остальных этажах все работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будут ли продолжены учебные занятия во ВГИКе в ближайшее время. Проректор предположила, что пожар мог произойти из-за "неряшливости ребят", когда они гримировались.
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происшествия, москва, вгик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ВГИК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор

Проректор Николаева-Чинарова: пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс

© Фото : МЧС Москвы/TelegramМесто пожара в одной из аудиторий во ВГИКе. 7 сентября 2024
Место пожара в одной из аудиторий во ВГИКе. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Место пожара в одной из аудиторий во ВГИКе. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа загорелась аудитория в административном здании, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек, пострадавших нет.
"Конечно, будут. Они и сегодня проводятся. У нас же три корпуса и еще учебная студия. Это (произошло - ред.) на пятом этаже нового большого корпуса. И на всех остальных этажах все работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будут ли продолжены учебные занятия во ВГИКе в ближайшее время.
Проректор предположила, что пожар мог произойти из-за "неряшливости ребят", когда они гримировались.
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