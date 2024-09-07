https://ria.ru/20240907/pozhar-1971303053.html
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор - РИА Новости, 07.09.2024
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T17:03
2024-09-07T17:03
2024-09-07T17:15
происшествия
москва
вгик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971302634_0:23:960:563_1920x0_80_0_0_98b08aef066da88fecc889b4c6710f8b.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа загорелась аудитория в административном здании, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек, пострадавших нет. "Конечно, будут. Они и сегодня проводятся. У нас же три корпуса и еще учебная студия. Это (произошло - ред.) на пятом этаже нового большого корпуса. И на всех остальных этажах все работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будут ли продолжены учебные занятия во ВГИКе в ближайшее время. Проректор предположила, что пожар мог произойти из-за "неряшливости ребят", когда они гримировались.
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971271477.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971302634_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_181f5d96e66b7d58912ce8baf01a9c1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, вгик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, ВГИК, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, заявила проректор
Проректор Николаева-Чинарова: пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Пожар во ВГИКе не повлияет на учебный процесс, он не будет приостановлен, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова.
Ранее в МЧС сообщили, что в Москве на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа загорелась аудитория в административном здании, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек, пострадавших нет.
"Конечно, будут. Они и сегодня проводятся. У нас же три корпуса и еще учебная студия. Это (произошло - ред.) на пятом этаже нового большого корпуса. И на всех остальных этажах все работает", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос, будут ли продолжены учебные занятия во ВГИКе в ближайшее время.
Проректор предположила, что пожар мог произойти из-за "неряшливости ребят", когда они гримировались.