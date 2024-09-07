https://ria.ru/20240907/pozhar-1971302271.html

При пожаре во ВГИКе пострадала аудитория актерского факультета

При пожаре во ВГИКе пострадала аудитория актерского факультета - РИА Новости, 07.09.2024

При пожаре во ВГИКе пострадала аудитория актерского факультета

От пожара во ВГИКе пострадала одна аудитория актерского факультета на пятом этаже, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T17:01

2024-09-07T17:01

2024-09-07T17:05

происшествия

москва

вгик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. От пожара во ВГИКе пострадала одна аудитория актерского факультета на пятом этаже, сообщила РИА Новости проректор института Алевтина Николаева-Чинарова. Ранее в МЧС сообщили, что в Москве на улице Вильгельма Пика в комплексе зданий ВГИКа загорелась аудитория в административном здании, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка 50 человек, пострадавших нет. "Был пожар во ВГИКе на пятом этаже, но его потушили. Там нет никаких неприятностей, кроме того, что испортилась аудитория актерского факультета", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20240624/pozhar-1955080425.html

москва

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происшествия, москва, вгик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)