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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье

Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:19

2024-09-07T16:19

2024-09-07T16:36

происшествия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала РИА Новости, что пожар на парковке в поселке Лесной городок, предварительно, возник во время ремонтных работ. По данным представителя экстренных служб, уничтожены порядка двадцати машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного пожара."В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни", - отметили в пресс-службе.

московская область (подмосковье)

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2024

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Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово 2024-09-07T16:19 true PT0M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, московская область (подмосковье), видео