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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
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16:19 07.09.2024 (обновлено: 16:36 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971295102.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье
Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве. РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:19
2024-09-07T16:36
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала РИА Новости, что пожар на парковке в поселке Лесной городок, предварительно, возник во время ремонтных работ. По данным представителя экстренных служб, уничтожены порядка двадцати машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного пожара."В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни", - отметили в пресс-службе.
московская область (подмосковье)
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Пожар на многоуровневой парковке в Одинцово
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происшествия, московская область (подмосковье), видео
Происшествия, Московская область (Подмосковье)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
2024-09-07T16:19
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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре в Подмосковье

Двоих пострадавших при пожаре в Одинцово госпитализировали в тяжелом состоянии

© РИА Новости Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Два человека, пострадавшие при пожаре на парковке в Одинцове, госпитализированы в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в подмосковном минздраве.
Ранее пресс-служба прокуратуры Московской области рассказала РИА Новости, что пожар на парковке в поселке Лесной городок, предварительно, возник во время ремонтных работ. По данным представителя экстренных служб, уничтожены порядка двадцати машин. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту данного пожара.
"В результате происшествия пострадали четыре человека, из которых двое погибли, еще двое госпитализированы в стационар в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни", - отметили в пресс-службе.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)
 
 
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