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В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили - РИА Новости, 07.09.2024
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16:19 07.09.2024 (обновлено: 17:06 07.09.2024)
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971294992.html
В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили
В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили - РИА Новости, 07.09.2024
В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили
Аудитория в административном здании загорелась на улице Вильгельма Пика в Москве, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка пятидесяти человек, пострадавших... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T16:19
2024-09-07T17:06
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аудитория в административном здании загорелась на улице Вильгельма Пика в Москве, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка пятидесяти человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России."В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Вильгельма Пика. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из аудиторий на пятом этаже двенадцатиэтажного административного здания. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка пятидесяти человек. Принятыми мерами пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили

МЧС РФ: в Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили

© Фото : МЧС Москвы/TelegramМесто пожара в аудитории административного здания. 7 сентября 2024
Место пожара в аудитории административного здания. 7 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© Фото : МЧС Москвы/Telegram
Место пожара в аудитории административного здания. 7 сентября 2024
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аудитория в административном здании загорелась на улице Вильгельма Пика в Москве, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка пятидесяти человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.
"В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Вильгельма Пика. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из аудиторий на пятом этаже двенадцатиэтажного административного здания. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка пятидесяти человек. Принятыми мерами пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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