https://ria.ru/20240907/pozhar-1971294992.html

В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили

В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили - РИА Новости, 07.09.2024

В Москве загорелась аудитория в административном здании, пожар потушили

Аудитория в административном здании загорелась на улице Вильгельма Пика в Москве, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка пятидесяти человек, пострадавших... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T16:19

2024-09-07T16:19

2024-09-07T17:06

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/07/1971302612_0:509:960:1049_1920x0_80_0_0_0ea972a64d3a79a94ae4a25a53bffba9.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Аудитория в административном здании загорелась на улице Вильгельма Пика в Москве, пожар ликвидирован, эвакуировались порядка пятидесяти человек, пострадавших нет, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России."В ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре на улице Вильгельма Пика. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит загорание в одной из аудиторий на пятом этаже двенадцатиэтажного административного здания. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались порядка пятидесяти человек. Принятыми мерами пожарные подразделения оперативно ликвидировали пожар. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240907/pozhar-1971271477.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)