https://ria.ru/20240907/pozhar-1971271477.html

После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело

После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело - РИА Новости, 07.09.2024

После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело

СК возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в подмосковном Одинцово, число погибших и пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК... РИА Новости, 07.09.2024

2024-09-07T14:28

2024-09-07T14:28

2024-09-07T14:28

происшествия

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в подмосковном Одинцово, число погибших и пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту возгорания на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. 7 сентября 2024 года днем при производстве ремонтных работ в здании многоуровенной автопарковки в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа произошло возгорание. В результате пожара погибли и пострадали люди, количество которых в настоящее время уточняется. Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, которые в ближайшее время приступят к осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.

https://ria.ru/20181110/1532523360.html

одинцово

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)