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После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело - РИА Новости, 07.09.2024
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14:28 07.09.2024
https://ria.ru/20240907/pozhar-1971271477.html
После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело
После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело - РИА Новости, 07.09.2024
После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело
СК возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в подмосковном Одинцово, число погибших и пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК... РИА Новости, 07.09.2024
2024-09-07T14:28
2024-09-07T14:28
происшествия
одинцово
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в подмосковном Одинцово, число погибших и пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. "В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту возгорания на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. 7 сентября 2024 года днем при производстве ремонтных работ в здании многоуровенной автопарковки в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа произошло возгорание. В результате пожара погибли и пострадали люди, количество которых в настоящее время уточняется. Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. Добавляется, что на место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, которые в ближайшее время приступят к осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
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одинцово
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Одинцово, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
После пожара на парковке в Одинцово возбудили дело

СК возбудил уголовное дело после пожара на парковке в Одинцово

© РИА НовостиМесто пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
© РИА Новости
Место пожара на автомобильной парковке в подмосковном поселке Лесной городок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. СК возбудил уголовное дело по факту пожара на парковке в подмосковном Одинцово, число погибших и пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
"В Одинцово возбуждено уголовное дело по факту возгорания на парковке, в результате которого погибли и пострадали люди. 7 сентября 2024 года днем при производстве ремонтных работ в здании многоуровенной автопарковки в поселке Лесной городок Одинцовского городского округа произошло возгорание. В результате пожара погибли и пострадали люди, количество которых в настоящее время уточняется. Следственным отделом по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что на место происшествия выехала группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов, которые в ближайшее время приступят к осмотру. Принимаются меры к установлению всех обстоятельств и причин произошедшего.
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ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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